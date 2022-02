A tavasziasra forduló időjárás sok kisgyereket csalogathat ki a játszóterekre, az ő biztonságuknak pedig folyamatosan szem előtt kell lennie. Ezzel is foglalkozik a fogyasztóvédelmi hatóság, amely tizenegy éve ellenőrzi a játszóterek üzemeltetésére vonatkozó előírások teljesülését – hívta fel a figyelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

Az üzemeltető felel

A minisztérium szerint a játszótéri eszközök biztonságos használatának feltételeit az üzemeltető köteles biztosítani. Kijelölt szervezetekkel az újonnan telepített hinták, mászókák, csúszdák és egyéb játékok ellenőrzését kell elvégeztetnie – használat előtt és ezt követően időszakosan is. Az ellenőrzések gyakorisága 2020 nyarától fogva szigorúbb, törvényileg előírtan három év lett a korábbi négy évhez képest.

Ilyen ellenőrzésekkor, ha a szakértő hibát jegyzőkönyvez, azt az üzemeltetőnek ki kell javítania, vagy a hibás eszközt el kell bontania. Minden történést, intézkedést dokumentálni kell, a fogyasztóvédelem pedig a papírmunkán keresztül is ellenőrzi az előírások teljesülését, és szükség esetén fellép a hiányosságok pótlása érdekében.

A tavalyi év tapasztalatai azt mutatják, hogy a használatbavétel előtti és időszakos ellen­őrzéseket a vizsgált eszközök ötödénél egyáltalán nem folytatták le, vagyis olyan játszótéri eszközöket is használhattak a gyerekek, amelyek biztonságáról nem bizonyosodott meg semmilyen szakértő.

Fel kell tüntetni

Az adminisztráció terén pedig összességében a játszóeszközök bő negyedénél akadtak gondok.

Az ellenőrzések gyakoriságát meghatározó tavalyelőtti jogszabály-módosítás új kötelezettségeket is bevezetett a játszóterek üzemeltetői számára: minden játszótéren önálló táblán, jól láthatóan és tartós módon fel kell tüntetni az üzemeltető nevét és elérhetőségeit – székhelyének címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét –, továbbá az egységes európai segélyhívó számot, a 112-t is, hogy megfelelő helyre forduljunk, ha gond merül fel a játszóeszközökkel. Ezt az előírást a kormányhivatalok munkatársai által közterületen, köznevelési és oktatási intézményeknél, illetve egyéb helyszíneken – szállodák, éttermek, társasházak udvarán, állatkertek, vadasparkok területén, játszóházakban – végzett játszótéri ellenőrzések ­tapasztalatai alapján 2021-ben minden negyediknél nem tartották be.

„A fogyasztóvédelmi hatóság tavaly összesen 721 játszótéren vizsgált meg közel 5400 eszközt, több mint harmadukkal akadt kisebb-nagyobb gond” – ismertette a számadatokat Cseresnyés Péter kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár. Az elmúlt bő évtizedben 2021-ben volt a legalacsonyabb a kifogásolási arány, a kormányhivatalok azonban így is 3,7 millió forint bírságot szabtak ki az évben.

Javul a helyzet

„Az állandó hatósági jelenlét fokozatosan rászorítja az üzemeltetőket a szabályok maradéktalan betartására. A gyermekek védelmét kiemelt fontosságú feladatként kezeljük, ezért a megkezdett munkát az ellenőrzés-sorozat tizenkettedik évében is töretlen lendülettel folytatjuk” – tette hozzá az államtitkár.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium információi szerint a fogyasztóvédelem 2011 óta 8600 helyszínen 66 ezer eszközt vizsgált meg. Ezekből átlagosan minden második mászóka, csúszda esetében állapítottak meg jogsértést, de az ellenőrzés-sorozat tavalyi fordulója alkalmával már minden eddiginél kedvezőbb eredményeket mutattak ki. Ennek ellenére még bőven van hová felkapaszkodni – összegzett a minisztérium.

(A borítóképen: Tavaly országosan 721 játszóteret vizsgáltak meg [illusztráció])