Litka mindössze 47 fős kis település, de egyre kedveltebb turistacélpont. Ezt nemcsak annak köszönheti, hogy a csereháti dombok között mesebeli környezetben fekszik, hanem az utóbbi évek turisztikai fejlesztéseinek is. Legutóbb egy kilátó épült a kicsinyke falu határában, ahonnan gyönyörű táj tárul az idelátogatók szeme elé. Kardos Endre polgármester egyre bizakodóbb a falu jövőjével kapcsolatban, és több terve is van a turisták idevonzására.

Kitörési pont

Emlékeztetett, az Encsi kistérség 2005-ben adott ki egy kiadványt, Lehetőségek települései címmel. Ez arról szólt, hogy az elnéptelenedő falvaknak milyen alternatívái lehetnek a megmaradásra. Akkor szinte minden kistelepülés kitörési pontjaként a turizmust nevezték meg.

– Igen ám, csakhogy forrás nem volt a fejlesztésekre. A kis önkormányzatok soha nem rendelkeztek annyi pénzzel, hogy komolyabb beruházásokat finanszírozzanak. Pedig voltak terveim, hogyan lehetne a csodálatos természeti környezetben fekvő falunkat vonzóbbá tenni. Az elmúlt években már érdeklődés mutatkozott az ingatlanok iránt. Ennek örülök, hiszen így a házak nem mennek tönkre, új tulajdonosaik felújítják, rendben tartják. Egyre több vendég érkezik a községbe, akár vadászat miatt, akár csak érdeklődés szintjén. Évekkel ezelőtt biciklis turistákat is alig lehetett látni Litkán, most pedig már egyre többen kerekeznek keresztül-kasul – fogalmazott a polgármester.

Megépült

Azzal folytatta, hogy komolyabb turisztikai fejlesztésekre az utóbbi évek pályázati forrásai adtak lehetőséget. Elkészült például a 10 méter magas, faszerkezetes kilátójuk, amit szívesen látogattak már az elmúlt nyáron is a turisták.

– Tulajdonképpen határon átnyúló együttműködésről van szó. A szlovák oldalon fekvő Pány községgel együtt pályáztunk és nyertünk a Via Carpatia pályázatán turizmus, valamint sportturizmus fejlesztésére.

A toronyból ellátni a Kárpátok vonulatára, a Szádelőivölgyre, egészen Rozsnyóig, valamint a Zempléni-hegységre. A turisták megcsodálhatják a három környékbeli várat, a regécit, a boldogkőit és a tornait. Utóbbi szlovák oldalon fekszik. Azonban szükség volt egy útra is, ami a kilátóhoz vezet. Erre a Magyar Falu Program pályázata adott lehetőséget, így most már köves út vezet a dombra. Szintén ez a program tette lehetővé, hogy felújítsuk a valamikori parókia épületét. Azt már korábban megvásárolta az önkormányzat, hogy ne dőljön össze, saját erőből próbáltuk javítgatni, de most egy turistaszállót tudunk belőle kialakítani. Nem kell luxusszolgáltatásokra gondolni, de aludni, tisztálkodni, főzni lehet majd benne. Jelenleg a belső munkálatok folynak, épp a nyílászárókat cserélik a szakemberek. Az az elképzelésünk, hogyha a turisták eljönnek a kilátóhoz, akkor itt töltenek majd néhány éjszakát, mert kíváncsiak lesznek a falura és a környékére is – tette hozzá bizakodva Kardos Endre.

Kemping is lesz

Már meg is van a következő cél. A kilátó körül több ezer négyzetméter önkormányzati terület található, ahol nagyszerű kempinget lehetne kialakítani. Sátorhelyek, pihenőhelyek is lennének itt, ahol bográcsozni és szalonnát sütni is lehet.