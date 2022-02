Az Egerben élő Tóth József és felesége, Tóth-Demeter Katalin, amikor megtudták, hogy nagy bajba került egy sajószentpéteri család, rögtön azon gondolkodtak, hogyan lehetne nekik segíteni. A napokban írtunk arról, hogy az elmúlt héten egy háromgyermekes család háza kigyulladt, majd teljesen lakhatatlanná vált. Az apa és legidősebb fia az Országos Mentőszolgálat bajtársai. A családnak jelenleg a sajószentpéteri önkormányzat biztosít lakást, és több gyűjtés is indult annak érdekében, hogy minél hamarabb rendbe hozhassák a házukat.

– A feleségem sajószentpéteri, jelenleg is ott tart edzéseket. Amikor a közösségi oldalon meglátta a család tragédiáját, azonnal azon kezdtünk el gondolkodni, hogyan segíthetnénk nekik – mondta az Északnak József, aki szintén edzőteremben dolgozik, csak Egerben. – Végül azt találtuk ki, hogy február 6-án, vasárnap szervezünk egy adománygyűjtő, jótékonysági sportnapot. A helyszín Sajószentpéter lesz, a Fitt Liget Victory Gym edzőterme. Minden edző mellénk állt, és nagy köszönet Sándor Lajosnak, aki a termet és a sporteszközöket biztosítja. A programok délelőtt 9 órától kezdődnek és egészen délután 3 óráig tartanak. Fél 10-től jumpedzés lesz a feleségemmel, 11 órától zumbafitnesz Kriston-Kékedi Evelinnel, fél 1-től szteppaerobik Turinszki-Solymosi Noémivel, délután 2 órától pedig Hatha-jóga Bernáth Katalinnal – sorolta József.

Edzések és verseny

Hozzátette: Ezen a napon rendezik meg az I. Victory Gym Fekvenyomó Háziversenyt is, melynek három legjobban teljesítő versenyzője külön díjazásban részesül, de minden indulónak jut majd ajándék. Ami a legfontosabb, hogy a nap minden bevétele a sajószentpéteri család megsegítésére megy majd, ezért jó lenne, ha minél többen ellátogatnának valamelyik edzésre.

– A sportnap megrendezésekor arra gondoltunk, hogy mekkora tragédia az, amikor valakinek a háza teljesen lakhatatlanná válik, és mindenük, egész életük munkája odalesz. Se ruhájuk, se bútoruk. Az együttérzésünket még inkább növelte, hogy az apa és a fia is a mentőknél dolgozik. Jól tudjuk, hogy az egészségügyi dolgozók nem keresnek milliókat, ők nem a magas fizetésért vállalják a nehéz munkát, hanem elhivatottságból. Mindig ott vannak, ahol segíteni kell, így ők is megérdemlik, hogy ha ők kerülnek nehéz helyzetbe, akkor ők is számíthassanak mások együttérzésére és támogatására – fogalmazott József.

(A borítóképen: A leégett sajószentpéteri ház)