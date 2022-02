Az idén pályázati támogatásból kezdetét vette egy zöldmezős bölcsődeépítés, amelyet hamarosan át is adunk. Ezzel párhuzamosan rövidesen megkezdjük óvodánk átfogó felújítását – mondta el Batyi Béla, Vilmány polgármestere. – Valamennyi önkormányzati tulajdonú ingatlanunkat a szegregátumos projektünk eredményeként felújítottuk. Közfoglalkoztatás keretében is igyekszünk a kommunális feladatok mellett értékteremtő programokat is megvalósítani, olyat, mint ravatalozófelújítás, kerítés- és járdaépítés és így tovább. Azt gondolom, hogy sikeres évet könyvelhetünk el, és nagy elképzelésekkel tekintünk a jövőbe. Szeretnénk új orvosi rendelőt építeni, illetve belterületi útjainkat szilárd burkolattal ellátni – fejtette ki a település első embere.