Közeleg a tavasz, a földeken már javában folynak a munkálatok, a metszés, szántás, és készülnek a lemosó permetezésekre is. Az éledő természetre, különösen a kultúrnövényzetre, gyümölcsösökre, egyre komolyabb veszélyt jelentenek a gyakran több mint tízfokos lehűléssel járó hirtelen fagyok és az erős szélviharok. Fel kell készülni a káreseményekre, kárenyhítésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) jelzése szerint ma még biztatóak a kilátások, az ősszel elvetett gabonák és a repce jól fejlődött, a csapadék azonban kevés, egy tartós hótakaróra is szükség lett volna.

Bevonták a falugazdászokat

Ahogy Taskó Józseftől, a NAK megyei elnökétől megtudtuk, az elmúlt hétvégi vihar a fóliás kertészetekben okozta a legnagyobb károkat. Az Agrárminisztérium megkezdte annak vizsgálatát, hogy költségvetési átcsoportosítás révén hogyan lehetne rendkívüli, közvetlen támogatási lehetőséget biztosítani a kárt szenvedett gazdálkodóknak, túlmenően a kiterjedt mezőgazdasági kockázatkezelési (kárenyhítési alap), illetve a krízisbiztosítási rendszeren. A pontos helyzetkép felmérése érdekében bevonták a munkába a NAK falugazdászait is, akiknél jelezni lehet a fedett növénytermesztő eszközökben keletkezett károkat. A kamara ezért arra kér minden érintett gazdálkodót, hogy haladéktalanul keresse fel falugazdászát és tegye meg a kárbejelentését, ha a vihar miatt az elsődleges mezőgazdasági termék előállítását közvetlenül szolgáló termelőeszközeiben kár keletkezett.

Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a fólia alatti növénykultúrában keletkezett károk ellentételezésére segítséget jelent a kárenyhítési alap, a káresemény a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén is bejelenthető. Erre az esemény után tizenöt napja van a termelőknek. A termelőeszközökben (pl. a fóliában) keletkezett károkat a tavaly elindított mezőgazdasági krízisbiztosításban is lehet kezelni. Az abban részt vevő gazdálkodó kompenzálást kaphat, ha a kár miatt az idei évi jövedelmének csökkenése a 30 százalékot meghaladja. Ebbe a rendszerbe idén is lehet jelentkezni, február 1. és február 28. között. A falugazdászok ebben is készséggel segítenek – mondta.

A kormány gyorsan reagált az előállt helyzetre: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtök reggeli Kormányinfón bejelentette, hogy a hétvégi vihar okozta károkat kompenzálják. A kormány garanciát vállal arra, hogy pluszforrásokat, rendkívüli vis maior alapot hoz létre. A miniszter is kiemelte, hogy azok kaphatnak kompenzációt, akiknek legalább 30 százalékos a várható jövedelemcsökkenése. Sokan lehetnek, akik ebbe a körbe tartoznak, a kárigény akár több milliárd forint is lehet. Az Agrárminisztérium a jövő hétre vállalta a károk felmérését. Ebbe a munkába vonták be a falugazdászokat is. Reményeik szerint a jövő héten már a kifizetések is elkezdődhetnek.