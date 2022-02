Nem lesz repülőtér Sajópetri külterületén, legalábbis az nem, amit magánvállalkozásban épített volna Király Károly. A több saját repülőgéppel rendelkező ­Kaisair Craft tulajdonosa 2020 júniusában beszélt először az Észak-Magyarországnak tervéről, mint akkor elmondta, a 10 ezer hektárnyi területet már megvette, pilótaképzés mellett többek között kisrepülőket is gyártanának, és megoldódhatna a miskolci sportrepülés problémája is.

Amikor a vállalkozó nyilatkozott az Északnak, már javában téma volt, hogy a repülőtér nem sokáig maradhat a jelenlegi helyén: egyrészt már lejárt a bérleti szerződése a várossal, másrészt körbeveszik a házak, így alig van lehetőség a fejlesztésére, harmadrészt ipari park épülne a helyén.

Király Károly akkor hangsúlyozta, bírja a kormány és a város támogatását ügyében. Megmutatta a gyarapodóban lévő eszközparkját – akkor volt négy éve, hogy elkezdte az előkészítő munkákat. Mutatta a tervezett beruházás látványtervét, a kisrepülőgépgyárét, a javítóüzemét, a futópályát, ahol a sportrepülőknek is biztosítottak volna helyet.

– Nem lett a dologból semmi – mondja most az Észak-Magyarországnak. Át is költöztette székhelyét és gépeit Miskolcról Esztergomba, most az ottani repülőtéren repkednek. Az okokról hosszan beszél: problémák adódtak az üzlettársával, a remélt támogatások is elmaradtak.

Április végén bezárnak

Király Károlyt azért kerestük most meg újra, mert április végével végleg bezár a miskolci repülőtér. A gépek még maradhatnak, de nem lesz hol repülni.

Kérdeztük a vállalkozót, szerinte hol volna érdemes új repülőteret létrehozni. Király Károly szerint Kistokaj környékén semmiképp: a közelében lévő vezetékek miatt nem alkalmas erre a célra a terület. Hernádnémeti környéke lenne jó (ide épült volna pár éve a BMW-gyár – a szerk.), de a vállalkozó úgy tudja, ezt a területet nem szeretné felszabdalni a Miskolc Holding Zrt. Szerinte Sajópetri környéke lenne a legalkalmasabb terület.

Kérdeztük, lát-e esélyt arra, hogy legyen a közeljövőben repülőtere Miskolcnak.

Szerinte lesz, de nem „holnap”. A kormány támogatja repülőterek építését, ám Miskolc szerinte nincs az elsők között a sorban, hiszen még a területe sincs meg hozzá.

(A borítóképen: Király Károly)