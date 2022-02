Egyre több városban helyeznek ki úgynevezett kupakgyűjtő szívet. Encs polgármestere, Mikola Gergely számolt be arról, hogy az abaúji városnak is van már egy óriás szíve, a város egyik fémmunkákkal foglalkozó vállalkozásának jóvoltából. A műanyag kupakok gyűjtésének kettős célja van. Az egyik környezetvédelmi, hiszen a kupakokat újrahasznosítják. A másik cél is ugyanilyen fontos. A bevételt ugyanis jótékony célokra ajánlják fel. Ez Encsen is így történik majd, jelezte a polgármester.