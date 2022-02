„Az emberek életét oltással, a munkahelyeket pedig beruházásokkal kell megmenteni” – vallja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője szerint Nyugat-Borsod is jó úton jár, egyre élhetőbbek a települések, és a vállalkozások is fejlesztenek. Mindkét politikus egyetért abban, hogy az áprilisi választásnak hatalmas a tétje: a baloldal a 2010 előtti időszakot hozná vissza, a nemzeti kormány pedig a fejlődést, a családokat és a vállalkozásokat támogatná a jövőben is.

A Wellis korábbi 8 milliárdos beruházásához 3 milliárd forintot adott a kormány, az újabb 2 milliárdos bővítéshez pedig 625 millió forintot. Hogyan hasznosul ez a segítség?

Szijjártó Péter: Egy olyan vállalati döntés született másfél évvel ezelőtt, ami nagyon rossz gazdasági helyzetet vetített előre Ózdon: az ABB felszámolta itteni tevékenységét, ami további veszélyes folyamatokat indíthatott volna el a munkaerőpiacon. Riz Gábor országgyűlési képviselő akkor rögtön lépett, és azzal keresett meg, hogy találjunk egy olyan vállalatot, amelyik pótolja az elveszett munkahelyeket. Szerencsére a Wellisszel sikerült megállapodnunk, ami stratégiai jelentőségű volt, és a beruházásával azonnal 500 embernek tudott munkát adni. Hogy mennyire lett sikeres az ózdi működésük, azt az is mutatja, hogy már a második beruházásukat jelentettük be. Nemcsak Európában piacvezetők, hanem a világon az öt legnagyobb medencegyártó közé tartoznak.

Milyen fogadtatása volt ennek a beruházásnak Ózdon?

Riz Gábor: Örömteli, hiszen egyrészt egy világcég érkezett meg a városba, másrészt a legjobb időben. Nagyon büszke vagyok az ózdi emberekre, hiszen fölépítettek és beüzemeltek egy olyan gyárat, amelynek termékei a nemzetközi piacokon is keresettek. Teljesítményükről, hozzáállásukról már a Dabason eltöltött betanulási időszak alatt is elismerően nyilatkoztak a cég vezetői, de talán ennél is fontosabb, hogy a dolgozók is jól érzik itt magukat.

Milyen feltételek, mérőszámok alapján történik egy ilyen kormányzati támogatás odaítélése?

SZP: Ezeket a beruházásokat aszerint támogatjuk, hogy a nemzetgazdaságnak milyen hasznot hajtanak a munkahely­teremtésen és az adóbevételeken keresztül. Ezen számítások alapján kapta meg a Wellis a 3 milliárdos, majd a 600 milliós nagyságrendű támogatást a kormánytól.

Mit tehet az ehhez hasonló befektetések megszerzése érdekében egy országgyűlési képviselő?

RG: Kilincsel. Egyik minisztériumból a másikba megy, és addig keresi a megoldási lehetőséget, amíg meg nem találja. Szijjártó Péter és Palkovics László miniszter urak, valamint az általuk vezetett minisztériumok kiemelt feladatként tekintettek az ózdi probléma megoldására, ennek is köszönhető a gyors siker. És ugyanez a partneri együttműködés érezhető az új városi ipari terület „feltöltése” kapcsán is, hiszen ezzel kapcsolatban is számtalan egyeztetés és tárgyalás történt már.

Miniszter úr! A gyárlátogatás során azt mondta, hogy „az emberek életét oltással, a munkahelyeket pedig beruházásokkal kell megmenteni”. Sok kritika érte önöket, hogy inkább segélyeket kellene adni…

SZP: Nagy vita volt ebből 2020 tavaszán. Abban mindenki egyetértett, hogy az államnak segítenie kell, de a 2010 előtti világ itt maradt képviselői azt akarták, hogy segélyeket osztogassunk. Azonban ha az állam segélyt ad, és amögött nincsen gazdasági teljesítmény, akkor az lényegében nem más, mint a munkanélküliség finanszírozása. Ezt mindenki megtanulhatta, hiszen a baloldal így adósította el Magyarországot 2010 előtt. A mi válaszunk ezzel szemben a munkahelyek védelme és a beruházások támogatása volt. Létrehoztuk a magyar gazdaság történetének legnagyobb beruházásösztönző programját, ahol az adott fejlesztés felét az állam fizette, amennyiben a beruházó vállalta, hogy nem bocsát el embereket. Így nemcsak a munkahelyeket tudtuk megvédeni, de a magyar gazdaság képessé vált arra, hogy a világpiacon felszabaduló keresletet is kiszolgálja.

Ennek a gazdaságpolitikának milyen eredményei lettek?

SZP: Miközben 2021 még mindig „fekete év” volt a világgazdaságban, addig itthon három hatalmas rekordot döntöttünk meg. A valaha volt legtöbb, 1886 milliárd forintnyi beruházás indult el egy év alatt. A rendszerváltás óta a legtöbb munkában álló ember dolgozott, 4,7 millió fő, és a legnagyobb exportot értük el, ami 119 milliárd eurónyi kivitelt jelent. Ez a három rekord nem születhetett volna meg, ha elkezdünk segélyeket osztogatni. Borsod-Abaúj-Zemplén is jól szerepelt, mert a versenyképességet növelő támogatás révén 60 beruházást indítottunk el a térségben.

Mit érezni ebből a megyében?

Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasága minden kétséget kizáróan erősödött

– Riz Gábor

RG: Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasága minden kétséget kizáróan erősödött. A nagyfoglalkoztatók mellett a kis- és középvállalkozások közül is sokan fejlesztettek, bővítettek, létszámot emeltek. Így volt ez a mi választókerületünkben is, aminek különösen örülhetünk.

A nemzetközi versenyképességi összeállításokban ugyanakkor nem látszik mindez.

Önmagáért beszél, hogy 2010 óta minden évben megdöntöttük a nemzetgazdaságba érkező beruházások rekordját

– Szijjártó Péter

SZP: Ezek gyakran mesterségesen kreált listák. Ha az Audi, a Mercedes, a BMW, a Continental, a Bosch folyamatosan Magyarországon hozza létre a beruházásait, akkor nem fontos, hogy hányadik helyen állunk egy ilyen-olyan szervezet listáján. Szerintem önmagáért beszél, hogy 2010 óta minden évben megdöntöttük a nemzetgazdaságba érkező beruházások rekordját.

Hogyan vészelte át a pandémiát Nyugat-Borsod?

RG: Az első dolog, ami eszembe jut, az az, hogy sajnos minket is értek fájdalmas veszteségek, családtagok, jó barátok, ismerősök hagytak itt minket idő előtt. Az egészségügyi dolgozóink, a szociális intézményekben dolgozók, a rendvédelmi szervek és a katasztrófavédelem munkatársai mind-mind emberfeletti munkát végeztek, amiért köszönettel tartozunk nekik. A települések vezetőinek nehéz döntéseket kellett meghozniuk, az óvodákban, iskolákban új típusú oktatást kellett alkalmazni. De mindenki tette a dolgát becsülettel, így mi is hozzá tudtunk járulni az ország működőképességének megtartásához.

Nemcsak a Wellis talált „otthonra” Ózdon, hanem az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. is. A magyar állam tulajdonrészt vásárolt a cégben, miért tartották ezt fontosnak?

SZP: Az Ózdi Acélművek Kft. német tulajdonosa valóban jól érzi itt magát, az állam pedig tulajdonostársként beszállt ebbe az üzletbe. Ez nagyon fontos stratégiai döntés volt, ugyanis a másik lehetőség a gyár bezárása lett volna. Mi inkább így biztosítottuk a technológiai megújuláshoz szükséges forrásokat, szintén több száz munkahelyet megmentve Ózdon.

Mit köszönhet Ózd az ÓAM-nak, és mit a német tulajdonos Ózdnak?

RG: Kölcsönös tiszteleten alapul a cég és a város helyzete. Max Aicher a legnehezebb időben sem engedte el a cég dolgozóinak kezét, mindvégig hitt az ózdiakban, és ezért örökké hálásak leszünk neki. A magyar állam tulajdonrész-vásárlásával pedig új fejezet nyílt meg. A végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően bővült a termékpaletta, tovább erősödtek a meglévő munkahelyek. Aicher úr pedig a jövőre is gondolva a további fejlesztésekben, beruházásokban is partner, így már el is kezdődhetett annak az ipari területnek a kialakítása, amely új befektetők Ózdra telepedését tudja majd segíteni.

Nyugat-Borsod felkerült a befektetők térképére?

SZP: Az állami segítség adott, hiszen 50 százalékos pénzügyi támogatást adunk a beruházásokhoz. Korábban hiányzott Ózdon egy zöldmezős beruházásokat befogadó ipari park, most már van. Találkoztam a város polgármesterével is, leültünk hármasban, és megállapodtunk abban, hogy ide megpróbálunk befektetőket hozni. Szívesen együttműködünk annak érdekében, hogy a város és a térség fejlődése nagyobb lendületet kapjon.

RG: Határozott elképzelésünk van a helyi gazdaság megerősítéséhez. Ezzel kapcsolatban az érintett minisztériumokkal, Ózd város vezetőivel és a fejlesztésekben gondolkodó helyi cégek vezetőivel is megkezdődtek az egyeztetések. Meggyőződésem, hogy jó úton járunk, és el is fogjuk érni a magunk elé kitűzött célokat.

Ózd polgármestere nem kormánypárti. Hogy tudnak együttműködni?

RG: Vannak ügyek, amelyek nem lehetnek politikai kérdések. Az elmúlt hónapokban rendszeresen egyeztettünk ezekről a polgármester úrral, aki a Wellisről is elismerően nyilatkozott a gyárlátogatását követően, és a város az ÓAM és a Wellis működését segítő kamionterminál, új közúti közlekedési csomópont és vasúti átrakóállomás kialakításában és tervezésében is azonnal a megoldási lehetőségeket kezdte el keresni.

Várhatóak újabb külföldi és hazai érdeklődők a térségbe és Magyarországra?

SZP: A magyar gazdaság gerincoszlopát az autóipar adja, ami ma forradalmi megújuláson megy keresztül, ezzel áttér az elektromos meghajtásra. Mivel a hazai feldolgozóipar kibocsátásának 30 százaléka ehhez az ágazathoz kötődik, ezért itt hatalmas beruházásokra van szükség, hogy a magyar gazdaság versenyképességét fenntartsuk. Ezért jó néhány beruházásról tárgyalunk, amelyek az elkövetkező 2-3 hónapban döntési fázisba jutnak.

Az áprilisi országgyűlési választásoknak milyen hatása lehet Magyarországra, azon belül is a régiónkban élőkre nézve?

RG: Meggyőződésem, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, azon belül a nyugat-borsodi térségben is szemmel láthatóak a fejlesztések. Elindultunk egy úton, és jó irányba haladunk. A településeink újra tudnak közösen gondolkodni, programokat, beruházásokat megvalósítani. 2010 előtt nálunk is egymást érték az iskolabezárások, a létszámleépítések. Mára ez a folyamat megfordult. Bölcsődéket, óvodákat építettünk, iskolákat újítottunk fel, épültek, szépültek falvaink. A válasz tehát egyértelmű: gyermekeink, unokáink, térségünk jövője is múlik a választások eredményén.

SZP: A tét egyértelmű. Unikális helyzet van, mert szélsőjobbtól szélsőbalig összeállt az ellenzék, ami korábban soha nem volt. Innentől kezdve nincs félrebeszélés: aki a 2010 előtti időszakhoz szeretne visszatérni, annak ott van az ellenzéki blokk, aki pedig a 2010 utáni időszak folytatására szavaz, annak ott vagyunk mi.

(A borítóképen: Riz Gábor és Szijjártó Péter az ország és megyénk eredményeit és lehetőségeit, jövőjét értékelte)