„A koronavírus-járvány kellőképpen megmutatta nekünk, hogy szükség van a digitalizációra. Próbára tette az egész világot, így Magyarországot is, azon belül a közoktatásra is hatást gyakorolt. A járvány kitörésekor senki nem volt felkészülve arra, hogy digitális oktatásra kell átállni a közoktatásban” – mondta el ünnepi beszédében Csöbör Katalin kormánypárti országgyűlési képviselő. Egyúttal köszönetét fejezte ki a pedagógusoknak és a szülőknek a digitális oktatásban való helytállásukért. „Azzal tud segíteni a Miskolci Tankerületi Központ, hogy kormányzati és európai uniós forrásból most csaknem ezerötszáz új, csúcskategóriás notebookot fog kiosztani 5 miskolci gimnázium 872 diákja, valamint 36 intézmény 596 tanára között. Elsősorban azt a célt szolgálja ez, hogy azok a tanulók, akik a digitális oktatásba bekapcsolódnak, olyan versenyképes oktatástechnológiai eszközökkel rendelkezzenek, amelyekkel hatékonyan tudják végezni a tanuláshoz szükséges feladataikat” – húzta alá a képviselő.

Hozzátette, hogy az eszközök darabonkénti ára 350 ezer forint körülre tehető.

(A borítóképen: Csöbör Katalin adta át a notebookokat az Avasi Gimnáziumban)