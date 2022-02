– Felelős tankerületi igazgatóként, fenntartóként magam is kiemelt feladatnak tekintem a kultúra és hagyomány ápolását, őrzését. Ehhez elengedhetetlen a művészeti oktatás. Minden gyermeknek lehetőséget kell adni arra, hogy kibontakoztathassa, fejlessze képességeit, erre hivatott az alapfokú művészeti képzés is többek között. Ebben a térségben sajnos nem tudtunk még ilyen formában kiteljesedni, amíg meg nem alakult 2021- ben a tiszta profi lú köznevelési intézményünk, a Térségi Alapfokú Művészeti Iskola. Idén szeptember 1-jén képzőművészeti, néptánc, zeneművészeti, hegedű és fúvós hangszer, továbbá dráma és színjátszás szakokat indítunk majd. Szeretnénk létrehozni a jövőben egy olyan bázist, amely a térség kulturális életére is hatással van – hangsúlyozta Szabó Árpád tankerületi igazgató az ünnepélyes tájékoztatón.