A karantént továbbra is a háziorvos rendeli el. A tesztelést egészségügyi szakemberek végzik, de ha valaki a gyógyszertárban kapható antigéngyorsteszttel pozitív eredményt produkál, azt is elfogadják. A negatív eredmény azonban nem ad bizonyosságot, ebben az esetben a PCR-tesztet is alkalmazni kell.

Csak gyógyultan

A karantén a korábbiaktól eltérően már nem 10 napig tart, csak 7 napot kell elkülönítve tölteni. Ha a beteg a negyedik napon láztalan és az előző három napban is tünetmentes volt, akkor negatív antigéngyorsteszt-eredménnyel öt nap után elhagyhatja a karantént. Ha valaki úgy kerül karanténba, hogy korábban tünetei is voltak, akkor a tünetek jelentkezésétől kell számítani az elkülönítés hét napját. Ha valaki tünetmentesen kerül karanténba, akkor a pozitív teszt időpontjától számít a hét nap kezdete. Viszont ilyenkor is van lehetőség az ötödik napon antigéntesztet csináltatni, ha ez negatív, akkor két nappal hamarabb jöhet a szabadulás.

Nem mindenki szabadulhat azonban hét nap elteltével a négy fal közül, mert egy másik szabálynak is eleget kell tenni. Eszerint három napig tünetmentesnek és láztalannak kell lenni, vagyis gyógyultnak. Ha ezek a feltételek teljesülnek, további tesztelésre (alapesetben) nincsen szükség, az elkülönítésnek vége van.

Aki szoros kapcsolatba került koronavírusos fertőzöttel, az kontaktszemélynek számít. Ez nem jelenti azt, hogy biztosan beteg is lesz, de fertőző lehet. Emiatt úgynevezett járványügyi megfigyelés alá kerül, ami szintén hét napig tart. Ez azt jelenti, hogy otthon vagy más, a hatóság felé bejelentett helyen kell tartózkodni, és azt hét napig nem hagyhatja el. Az első napnak az számít, amikor kapcsolatba került a koronavírus-fertőzöttel. Az ötödik napon elvégzett antigéngyorsteszt negatív eredménye és a tünetmentesség feloldja az elkülönítést. További kivételt jelent, ha van érvényes védettségi igazolványa az illetőnek, ilyenkor mentesül a karantén alól, akkor is, ha szoros kontaktusban volt a beteggel vagy fertőzöttel.

A gyermekek esetében némiképp módosulnak a szabályok. Ugyanis ha nincs tünete, és csak kontaktszemély a gyermek, akkor mentesül a karantén alól, ha legalább egy oltást már kapott. Ha azonban nincs oltása, de tünete sincs, akkor öt nap karantén vár rá.

Ugyanez igaz a közösségbe járó gyermekre is. Például ha az óvodás csoportjában Covid-érintettség van, akkor minden oltatlan kontaktszemélyt – beleértve a gyermekeket is, akik még nem is olthatóak koruknál fogva, vagy igen, de oltatlanok – járványügyi megfigyelés alá helyeznek. Vagyis öt napig nem hagyhatja el az otthonát.

