Tatárka József polgármester elmondta, hogy az emberek régi kívánsága teljesül ezzel a beruházással, „mindenkinek a szívügye”, mert ez az épület már nagyon régi, legalább nyolcvanéves. Ő maga is itt töltötte az állomás környékén a gyermekkorát. A támogatás révén most több mint 70 millió forintból egy korszerű vasútállomása lesz a településnek, amely új nyílászárókkal, burkolatokkal, kifestett, tiszta váróteremmel és kiszolgálóhelyiségekkel fogadja majd az utazóközönséget. Megjegyezte: az állomás a munkálatok alatt is mindvégig üzemelt.

Az életminőséget javítják

Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, hogy a 2018-ban meghirdetett Magyar Falu Program célja, hogy javítsa a kistelepülésen élők életminőségét, és így megálljon a kistelepülések népességcsökkenése. A kormány a szolgáltatások minőségének javításával is tenni akar azért, hogy ez a folyamat tartós legyen, ezért kiemelten kezelik a közlekedésfejlesztés ügyét. A helyben maradást segítő közlekedésfejlesztési program részeként újul meg a mádi vasútállomás is, elsőként a tervezett felújítások sorában.

„Fontos megjegyezni, hogy a Magyar Falu Programot maguk a falvak írják, csupa olyan fejlesztési irányt határozott meg a kormány a programban, amiket a települések maguk kértek. Célunk, hogy a lehető legközelebb hozzuk a vidéken élők életminőségét a városiakéhoz. Az alapszolgáltatások szintjén mindenképpen. Ebbe beletartoznak a helyi intézmények, óvodák, kultúrházak, de az utak, buszjáratok és a vasúti infrastruktúra fejlesztése is” – mondta a kormánybiztos. Hozzátette: „Az elmúlt évtizedekben a kistelepülések döntő részében nagymértékben csökkent a népesség. Ezt mindenképpen szeretnénk megállítani. Nem egy okra vezethető vissza ez a jelenség, hanem sok különbözőre. Van, ahol hiányzott az óvoda, ­rossz volt az út, vagy nem volt jó a tömegközlekedés. Ezért indítottuk el először a vasúti fejlesztéseket, ami egyszerre áll a menetrendek észszerűsítéséből és infrastrukturális beruházásokból. Ennek egyik első lépése a mádi állomás, amely március közepétől teljesen felújítva áll a helyi utazók rendelkezésére” – tudtuk meg a kormánybiztostól.

(A borítóképen: Koncz Zsófia és Gyopáros Alpár a mádi vasútállomás előtt)