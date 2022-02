Jelentős fejlesztést zárhatnak le rövidesen az Ózdhoz közeli Sátán. A hegyháti településen ugyanis tavaszra befejeződhet a vízelvezető hálózat fejlesztése, amelyre több mint kétszázmillió forintot fordítottak az elmúlt időszakban.

A munka nagy részét már elvégezte a kivitelező, de néhány területen még hiánypótlásra lesz szükség. A beruházást egyébként száz százalékban uniós forrásból valósították meg, a teljes projekt lebonyolítása nagyjából egy esztendőt vett igénybe.

Nem bírták elvezetni

– Nagyon fontos volt Sáta életében, hogy megvalósulhatott ez a pályázat – fogalmazott hivatalában Szalmás Zsoltné, a település polgármestere. – Az elmúlt években ugyanis többször is villámárvizek okoztak nehézséget, ami megkeserítette az életünket. A korábbi árkok már nem győzték a víz elvezetését, de nagyon bízunk benne, hogy ez most már a múlté, a csapadék kapcsán a jövőben már nyugodtan alhatunk el és ébredhetünk fel.

Sáta belterületén a vízrendezéshez kapcsolódóan 2,8 kilométeres csatorna épült, ami segítséget nyújt abban, hogy a felszín alól feltörő vizet rendezetten és károkozás nélkül elvezesse. Emellett 260 méter hosszban patakmeder-burkolást hajtott végre a kivitelező a Sátai-, valamint a névtelen patak csatlakozási helyén.

– A pályázatban vannak még kisebb finomítások, amelyeket a kivitelező április közepéig fog elvégezni. Ha ezek megtörténnek, csak akkor tekinthetjük teljesen lezártnak a projektet – tette hozzá Szalmás Zsoltné. – Gondolok itt az ingatlanokhoz történő bevezető hidakra, ahol apróbb dolgokat még végre kell hajtani. A Salamon, a Rákóczi, a Brassói és a Szabadság utcában is vannak olyan feladatok, amelyeket a fagyos időjárás után lehet elvégezni. Egyes részeken árokelemeket raktak le, ülepítő is készült, de a parkosítást még meg kell oldani. A kivitelező azonban bőven a szerződésben meghatározott határidőn belül van, és ezekre a munkákra írásban is ígéretet kaptunk. Bízom benne, hogy április közepére teljes egészében befejezettnek nyilváníthatjuk ezt a projektet.

(A borítóképen: A felújított patakmeder Sátán)