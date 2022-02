Germus Ferenc és felesége, Germus Ferencné Magyari Ilona is minden vasárnap ebbe a templomba jár, ezek között a falak között mondták ki egykor a „boldogító igent” is.

Az övék most nem kerek évforduló, de majd’ 6 évtizede, 58 éve élnek együtt. Azt mondták, nagyon örülnek annak, hogy újra egyre többen kötnek házasságot Magyarországon.

Községünk is szeretett volna a házasság hete rendezvénysorozathoz csatlakozni

– Sebő Gábor

„Községünk is szeretett volna a házasság hete rendezvénysorozathoz csatlakozni, hiszen településünkön is élnek olyan házaspárok, akik most 25 éve, 30 éve, 50 éve, vagy éppen már 60 éve élnek boldog házasságban” – nyilatkozta Sebő Gábor, Berzék polgármestere.