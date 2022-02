"A sajtóban is nyilvánosan beismerte a baloldali városvezetés, hogy a miskolciak adóforintjaiból luxusbuszt szerzett be (bérel - a szerk.) saját használatra, hogy kényelmesebbé és gyorsabbá tegyék közlekedésüket” – hangsúlyozta Nagy Ákos, a Fidesz városi frakcióvezetője sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a város havonta megközelítőleg félmillió forintért bérli „a lesötétített gépjárművet, hogy ne láthassák a miskolciak, kik is utaznak valójában az ő pénzükön”. Szerinte ez nem költséghatékonyság, ahogy állítják, hanem „csak a saját kényelmüket fizettetik meg a miskolciakkal”. - Ebből a pénzből járatokat lehetett volna sűríteni, a miskolciak az adóforintjaikból nem polgármesteri luxusbuszt szeretnének látni, hanem működő tömegközlekedést! - húzta alá a politikus.

„A baloldali városvezetés továbbra sem hozza nyilvánosságra azt a több száz oldalas dokumentumot, amit súlyos tízmilliókért rendelt meg budapesti cégektől” – emelte ki a frakcióvezető. Hozzátette, hogy „ezek a cégek jó esetben a kerékpársávok felfestéséhez értenek, de fogalmuk sincs a miskolci tömegközlekedés mindennapjairól” . Nagy Ákos szerint néha gyalogosan hamarabb lehet célba érni Miskolcon mint busszal vagy villamossal. - Ezt kapták a miskolciak az elmúlt két és fél évben. Ha városunkkal ezt csinálta a baloldal, nem bízhatjuk rájuk Magyarország vezetését sem, mert az országunkat is tönkretennék! - fogalmazott.

A Fidesz-KDNP frakciója indítványt nyújt be a város költségvetése kapcsán, amivel szerintük enyhíthető lenne a közlekedési probléma. - Bízunk abban, hogy a közgyűlés elfogadja majd javaslatunkat – mondta Nagy Ákos. Miskolcnak döntenie kell, hogy a baljós Gyurcsány-korszakot akarja-e vissza, vagy egy biztonságos, fejlődő és élhető jövőt szeretne - foglalta össze.