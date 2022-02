Erdei Sándor (alias Rokker Zsoltti humorista) cikkünk megjelenése után eltávolította azt a fotót, amelyen az látható, hogy Che Guevara, a kommunista forradalmár arcképével ellátott pólóban járja megyénk 5. számú – Abaúj-Zemplén – országgyűlési választókerületének településeit mint az egyesült ellenzék jelöltje.

Ismert, Che Guevara egy máig vitatott történelmi személy volt, a kommunista kubai hatalomátvétel után több ezer, az erőszakos marxista nézetekkel szemben álló ember kivégzését rendelte el.

Erdei Sándor megkeresésünkre azt írta: „Alberto Korda művész ikonikus fotójával ellátott, bárhol kapható pólót viseltem. Che Guevara szabadságharcos volt, aki a társadalmi egyenlőségért, a szegényekért küzdött. Orbán Viktor-os pólók is vannak, és van, akit meg az sért, például engem” – húzta alá a baloldali politikus.

A történtek miatt megkerestük a miskolci Velünk a Város frakció – amelynek tagja Erdei Sándor – vezetőjét, dr. Simon Gábort (MSZP), az országgyűlési választáson induló – és jelenleg a Velünk a Város frakció tagja – Szilágyi Szabolcsot (Jobbik), az MSZP országgyűlési képviselőjét, a választáson újra induló dr. Varga Lászlót, valamint Jakab Pétert (a Jobbik elnöke), aki a jelöltállító videóban mutatta be és ajánlotta Erdei Sándort, akit aktív, kreatív és céltudatos személyként definiált –, hogy mit szólnak (kérdéseink a cikk végén olvashatóak) a politikus „Che Guevará-s kampányolásához”. Megkeresésünkre azonban nem reagáltak.

„Ijesztőnek és egyben országos botránynak tartom, hogy az ellenzéki politikusok nem határolódtak el attól a képviselőjelölttől, aki Che Guevara arcképével ellátott pólóban kampányol” – mondta megkeresésünkre reagálva Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet politikai elemzője.

Országos botrány

A politikai elemző szerint a botránypolitizálás mindig is jellemző volt a baloldalra, ám ezzel átlépett egy határt. Mindenféle totalitárius diktatúra, így a kommunista rendszer bűneinek is a relativizálása elfogadhatatlan és veszélyes a demokráciára. Amennyiben továbbra is komolyan gondolja bármelyik politikus, hogy Magyarországon helye van egy marxista háborús bűnösnek a politikai közélet vitáiban, akkor ebben az esetben újra kell gondolnia a demokráciáról alkotott véleményét.

„Mivel nem határolódnak el, ezek szerint az egész baloldal azonosul azzal a politikával, amely a kommunizmus bűneinek relativizálását jelenti” Nagy Ervin

„Ezzel a lépéssel olyan embereket sértenek meg, akiknek a szülei és nagyszülei a kommunista rezsimben szenvedtek. Che Guevara tömeggyilkos és Orbán Viktor közötti bármilyen párhuzam meghúzása is teljes mértékben elfogadhatatlan a magyar demokráciában, mivel Che Guevara egy önkényuralmi rendszer főszereplője volt, Orbán Viktor pedig egy demokratikus úton többször, kétharmaddal megválasztott miniszterelnök. Mivel a baloldali politikusok nem határolódtak el a képviselőjelölt botrányától, ezáltal ők is felelősek abban, hogy a magyar politikai kultúra ilyen mélyre süllyedt. Gyakorlatilag az ellenzéki képviselőknek semmi sem szent, akár még képesek arra is, hogy egy diktatúra bűneit relativizálják pusztán azért, hogy felhívják magukra a figyelmet. Úgy látszik, hogy tudatos botránypolitikáról van szó. Továbbra is elfogadhatatlan, hogy bárki az emberek jóérzését megsértse ilyen módon. Képviselőjelöltről lévén szó, jelöltségről lemondani lehetséges és szerencsés is lenne ebben a helyzetben, de attól tartok, hogy mivel tudatos botránykeltésről van szó, ezáltal fel sem merült a fejében az, hogy távozzon a közéletből. Ennél is ijesztőbbnek tartom azt, hogy a baloldal – már hivatalban lévő – országgyűlési képviselői sem látják úgy, hogy ezt a botránypolitizálást meg kellene állítani, és nem határolódnak el a saját jelöltjüktől. Ez mindenképpen felveti annak a kérdését, mivel nem határolódnak el, hogy ezek szerint az egész baloldal azonosul azzal a politikával, amely a kommunizmus bűneinek relativizálását jelenti” – mondta el az Észak-Magyarországnak Nagy Ervin politikai elemző.

Ezeket kérdeztük a baloldali politikusoktól:

– Mit szól ahhoz, hogy Erdei Sándor, az ellenzéki összefogás országgyűlési képviselőjelöltje egy kommunista tömeggyilkost, Che Guevarát ábrázoló pólóban kampányol?

– Ön szerint ezzel nem sérti meg a kommunizmus áldozatainak emlékét, a túlélőket és e két csoport tagjainak leszármazottjait?

– Elhatárolódik tőle?

– Ön szerint nem kellene Erdei Sándornak visszalépnie a jelöltségtől?

