Korábban írtunk arról, hogy egyre több a közterületeken a szemét az Avason, és a tárolók is egyre telítettebbek. Az itt élők komfortérzete csökken. Az önkormányzat részéről – az itt élők állítása szerint – ígéretek elhangzottak, de a megoldás még várat magára. Lapunk múlt héten felkereste a lakótelep egyes részeit, ahol az állítások beigazolódtak. Akkor több helyi lakos is arra panaszkodott, hogy az Avas második ütemének a köztisztasági állapota az utóbbi években nagyon leromlott, és többen azt is kifogásolták, hogy a területért illetékes önkormányzati képviselő, Szilágyi Szabolcs nem sokat tett a kialakult helyzet megoldásáért.

Az Avason élők másképp látják

Korábbi cikkünkben az általunk megkérdezettek ekképpen vélekedtek: „Több konténer kellene, nagyon kevés van jelenleg. Itt lakom a kezdetek óta, ezek a problémák csak pár éve kezdtek jelentkezni, korábban nem volt ez, az Avas egyik legpatinásabb utcái közé tartozott a Sályi.” Egyikük rámutatott, hogy „a III-as ütemben, Fodor Zoltán képviselő úr körzetében megoldották, itt Szilágyi Szabolcs a képviselő, aki nem csinál sok mindent, hát nézzenek körül. Többször volt jelezve a probléma, először azt mondta, hogy erre nincs pénz. Hasonlítsák össze a két körzetet, ott fent (III. ütem) tisztaság van, itt szemét mindenfelé”. Egy másik lakó pedig arra világított rá, hogy „egymásra mutogatás van, a III-as ütemben ez is meg van szervezve, mindenkinek megvan a saját területe, be van osztva, hogy kinek mi a feladata a körzetben, itt semmi nincs. Fodor Zoltán megy körbe, és nézi, hogy mivel van feladata”.