Lezárult az Iskolakert-fejlesztési Program IV. ütemének pályázati határideje. Megyénkből több iskola és óvoda is pályázott, hogy virágokat, zöldségeket, gyümölcsöket és gyógynövényeket termeszthessenek intézményük udvarán. Van olyan iskola, ahol már évek óta folyik a szorgos munka, és a diákok beletanultak a kerti munkákba.

Ilyen a Legyesbényei Zalay Andor Általános Iskola, ahol Szepesi Nándor intézményvezetőtől megtudtuk, hogy ők már két évvel ezelőtt is pályáztak az Iskolakert-alapozó Programba. Az iskolában azonban már korábban is folyt kerti tevékenység a technikaórák keretében. 2015-ben egy másik projektnek köszönhetően kialakítottak egy 90-100 négyzetméteres, kör alakú kertet, ahol szakköri foglalkozások keretében termesztették a növényeket a diákok, a pedagógusok vezetésével. A növényeket nyáron is gondozni kell, így ilyenkor hetes váltásban fenntartói tevékenység folyik az iskolakertben.

– A jó eredmény érdekében tartjuk a kapcsolatot a település azon szakembereivel, akik valamilyen segítséget tudnak nyújtani a kertművelés terén. Télen a munkafüzetben dolgozunk, és magokat ültetünk, melyek kihajtanak, és tavasszal a kertbe kerülnek. Termesztünk zöldségeket, virágokat és gyógynövényeket is. Utóbbit szüret után megszárítjuk, télen pedig teát főzünk belőlük. A gyerekek szeretik a kerti tevékenységet, részt vesznek a kapcsolódó programokon is – sorolta Szepesi Nándor.

Hozzátette: a pályázat kerti eszközöket, virág- és zöldségmagokat biztosít az intézményeknek. Ők néhány éve gyümölcsfákat is tudtak ültetni, szintén a program keretében, a fák azóta szépen fejlődnek.

A megyeszékhelyen a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény óvodái is sikeresen pályáznak kiskertek létesítésére és fejlesztésére. Tavaly a Mióvi Százszorszép Tagóvodája, az idén a Mióvi Brunszvik Teréz Sport Tagóvodája nyert.

Rácsodálkoznak

Csizmárné Gede Erikától, a Mióvi intezményvezető-helyettesétől megtudtuk, utóbbi intézmény Örökös Zöld Óvoda címmel rendelkezik, úgyhogy ők nagyszerűen bele tudják illeszteni a helyi pedagógiai programjukba a virágoskert kialakítását.

– A pedagógusok célja a gyerekek szemléletformálása a tudatos környezeti nevelés és a fenntarthatóság terén. Náluk évek óta jól működik a szelektív hulladékgyűjtés is, és igyekeznek olyan tevékenységeket szervezni, melyek által a gyerekek megismerik és rácsodálkoznak a természet szépségeire – fogalmazott Csizmárné Gede Erika.

Ádám Anikó, a Mióvi Százszorszép Tagóvodájának tagintézmény-vezetője hozzátette: a kiskert művelése sok szempontból hatással van a gyerekekre. Egyrészt megtanulják a növények nevét, és azt, hogyan kell azokat gondozni. Fejlődik a kicsik szabálytudata, hiszen folyamatos ápolást igényelnek a növények, és azt is megtanulják, hogyan kell közösen dolgozni, tevékenykedni.

(A borítóképen: Van olyan iskola, ahol már évek óta folyik a szorgos munka)