A napokban tartották a Miskolci Egyetem online nyílt napját, amelyet az egyetem élőben közvetített több közösségi oldalon is. A nyílt nap célja az volt, hogy a leendő hallgatók betekintést nyerjenek a campus működésébe. A meghívott vendégek között volt Veres Pál, Miskolc polgármestere is, aki városvezető pozíciója mellett 2021 tavaszától az Universitas Miskolcinensis Alapítvány Kuratóriumának tagja. Ezért a pozíciójáért Veres Pál nem kér juttatást (havi egymillió forint járna érte - a szerk.), társadalmi munkában látja el feladatát.

Ismeretes, hogy a modellváltás, az alapítványi működési forma – nemzetközi példák alapján és más hazai egyetemekhez hasonlóan – a Miskolci Egyetemen is végbement 2020-ban. A változásnak voltak kritikusai, a politikai ellenzék is tűz alá vette: már a törvénytervezet előtt és annak elfogadása után is a hallgatói létszám csökkenését, az egyetemek autonómiájának teljes megszűnését vizionálta. Keresztes László Lóránt, az LMP parlamenti frakcióvezetője a tavaly februárban tartott miskolci sajtótájékoztatóján egyenesen úgy fogalmazott: „Garantálni kell a munkavállalói jogokat és a forrásokat egy tisztességes béremeléshez. Garantálni kell, hogy az egyetemek autonómiája a későbbiekben ne sérülhessen. Bízunk abban, hogy egy széles körű együttműködéssel érdemi lépéseket tudunk tenni ezek érdekében. Enélkül ugyanis súlyos károkat fog szenvedni a magyar felsőoktatás.”

„Mi, az ellenzék pártjai, egységesen és közösen elutasítjuk a jelenlegi hatalom, a Fidesz hatalomátmentési kísérletét, amit a felsőoktatásban akar végrehajtani. Ez a törvény, amit beterjesztettek, nem a felsőoktatás érdekét szolgálja, nem a színvonal emelését, hanem kizárólag a jelenlegi hatalom átmentését” – ezt már Hiller István, az MSZP országgyűlési képviselője mondta az ellenzéki összefogásban részt vevő pártok közös sajtótájékoztatóján tavaly áprilisban a Parlament előtt.

Indulása óta az alapítványi működés számos előnye beigazolódott: például a Miskolci Egyetemen a bérek emelése több ponton ment végbe eddig. Az első pillér szerint a piaci környezet figyelembevételével a 2021-ben már realizált 15 százalékos egységes béremelés bázisán további alapbéremelés történt 2022 januárjától, amely során az alacsonyabb keresetűek a 2020. évhez viszonyítva több mint 80 százalékos, az egyetemi tanárok mintegy 30 százalékos garantált bérnövekménnyel számolhatnak.

A szerkezetváltás pozitívumait már több egyetem is megtapasztalta, hiszen – több előnye közül – az egyik és legfontosabb pillér az egyetemi autonómia szerepének megerősödése volt. A további előnyei, hogy az egyetemeknek sokkal szorosabban kell tartaniuk a kapcsolatot a piaccal, amelynek szereplői aztán foglalkoztatják a végzett hallgatókat. A közvetlen állami kötelék nélkül sokkal piacvezéreltebb és innovatívabb tud lenni egy kutatás, hiszen egy együttműködő vállalattal valósítja meg azt. A dolgozói bérek piaci alapúak, így versenyképesebbek a korábbi bértáblákhoz képest. A hallgatók újabb ösztöndíjakkal lettek gazdagabbak. Az állam 2022-től hosszú távú projektszerződéseket köt a felsőoktatási intézményekkel, így a működésük sokkal kiszámíthatóbb lesz.

Új távlatok a fejlődésben

„Az egyetemet működtető alapítvány és annak a kuratóriuma a döntéseket idehozta az egyetemre. Tehát ez azt jelenti, hogy az egyetem oktatóival, vezetőivel, hallgatóival közösen születnek meg a döntések. Nem kell a minisztériummal levelezni, nem kell ott egyeztetni, hanem tulajdonképpen itt napi kapcsolatban vagyunk, olyan módon ezeket a döntéseket meg tudjuk hozni” – mondta a nyílt napon Veres Pál. „Sokan féltették az egyetemet, hogy az önállósága megszűnik, éppen hogy megerősödött az önállósága azáltal, hogy folyamatos az egyeztetés az alapítvány kuratóriuma és az egyetem vezetői között. Én azt gondolom, hogy az a munka, amit 2020 óta elvégzett az egyetem vezetése és a kuratórium is, egy olyan megalapozó tevékenység volt, ami egészen új távlatokat nyitott az egyetem fejlődésében” – húzta alá Veres Pál.

Sokan féltették az egyetemet, hogy az önállósága megszűnik, éppen hogy megerősödött az önállósága - Veres Pál

(A borítóképen: Veres Pál arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyetem oktatóival, vezetőivel, hallgatóival közösen születnek meg az egyetemet érintő döntések)