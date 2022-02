A diákoknak az általános felvételi eljárás keretében február 18-ig volt lehetőségük jelentkezni a kiválasztott középiskolákba.

Kezdődik a szóbeli

A központi írásbeli felvételi vizsgák után február 22-étől szervezik meg a szóbeli vizsgákat, ahol ez előírás. A „későn ébredő” diákok rendkívüli felvételi eljárásban, május 9-ét követően jelentkezhetnek a tanulmányi területek szabadon maradt helyeire, de erre eddig kevés példa volt – tájékoztatott Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója.

A középiskolák tanulmányi területenként március 16-ig hozzák nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét, amely tartalmazza az adott tanulmányi terület minden jelentkezőjének a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. Ez még nem a végleges felvételi eredményt tükrözi, mivel március 21–22-én még lehetőség nyílik a tanulói adatlapok módosítására. Ekkor ugyan a sorrendbe új iskolát már nem lehet felvenni, de az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon szereplő iskolához tartozó új tanulmányi területkódot még lehet rögzíteni.

Nőtt az érdeklődés

Az Oktatási Hivatal által kialakított végeredmény alapján a felvételt hirdető középfokú iskola április 29-éig küldi meg a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek, továbbá az általános iskolának is. A döntés ellen jogorvoslattal lehet élni.

A Miskolci Szakképzési Centrum igazgatója elmondta: alapvetően szinte minden ágazat iránt nőtt az érdeklődés, azonban vannak olyan területek, amelyek idén is „slágernek” számítanak. Ilyen többek között az informatika és távközlés, a turizmus-vendéglátás, az elektronika és elektrotechnika vagy a gépészet ágazatok, valamint azok választható szakmai kimenetei. Ezekre többszörös túljelentkezés várható, így a bejutás is nehezebb lesz azoknak, akik ezen a területen szeretnének továbbtanulni.

A szakképző intézmények azonban nem csak az általános iskolák végzős diákjai számára nyújtanak szakmatanulási lehetőséget. Érettségit követően – a felsőfokú tanulmányok előtt vagy akár mellett is –, illetve felnőttkorban is számos lehetőség közül választhat az, aki a centrum iskoláiban szeretne valamilyen szakmát elsajátítani.

Nappali rendszerű szakmai oktatásban jellemzően érettségire épülő képzések indulnak, amelyek képzési ideje 2 év, tanulói jogviszonyban. Ez főként azon fiatalok számára lehetőség, akik határozott szakmai érdeklődéssel rendelkeznek, azonban tanulmányaikat nem feltétlenül egyetemi közegben, hanem olyan helyen szeretnék folytatni, ahol az elméleti tudás mellett vállalati környezetben szerzett gyakorlatra is szert tehetnek – a szakképzési munkaszerződés biztosította anyagi előnyök mellett.

A munkavégzéshez igazodó időbeosztású képzéseikre már 16 éves kortól várják a jelentkezőket, felső életkori határa pedig nincs a jelentkezésnek, tájékoztatott Molnár Péter.

„Képzési palettánkon egyaránt szerepelnek érettségire épülő technikumi, valamint szakképző iskolai képzések is. Az oktatás jellemzően a délutáni-esti időszakban, heti 2-3 alkalommal történik, így munka mellett is lehet új szakmát tanulni, vagy továbbképzést szerezni. A képzési idő alapesetben 2 év, ugyanakkor lehetőség van előzetes tudásbeszámításra is, amellyel a szakmai oktatás ideje csökkenthető.”

Elektronikus jelentkezés

Mindkét esetben fontos kiemelni, tette hozzá, hogy a szakmai oktatás alapesetben két szakma megszerzéséig ingyenes. A képzések szeptemberben indulnak, jelentkezni az iskolákban májustól, új lehetőségként elektronikusan, az ejelentkezes.e-kreta.hu/jelentkezes felületen is lehet.

(A borítóképen: Villanyszerelő gyakorlati oktatás, felnőttképzésben)