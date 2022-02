Régen ezzel még simán bementem dolgozni – mondta egy ismerősöm a telefonba, miközben éppen karanténját töltötte, mivel megfertőződött a Covid–19 omikron-variánsával. Valóban, régen egy náthával vagy torokfájással nem maradtunk otthon, főleg akkor, ha még lázunk sem volt. Hiszen kinek hiányzik a táppénz, vagy hogy a kollégának helyettesíteni kelljen, és ezért ferdén nézzen rám? Az, hogy közben a munkahelyen lebetegedett a fél brigád, mert bevittem nekik a vírust, senkit nem érdekelt.

Manapság más idők járnak. Mivel az előbb említett tünetek és állapot Covid betegség jele is lehet, ezért minden egyéb gondolatot háttérbe szorít embertársaink iránt érzett felelősségünk. És valljuk be őszintén, betegen dolgozni nem a legjobb, még akkor sem, ha csak enyhe tüneteink vannak. Teljesítőképességünk nincs a csúcson ilyenkor. Vagyis elsősorban magunknak, de a környezetünkben élőknek is azzal tesszük a legjobbat, ha ilyenkor otthon maradunk, és pihenünk néhány napot.