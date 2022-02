Gyorsan terjed a koronavírus omikron-variánsának alvariánsa, a BA2. Úgy tűnik, hogy lassan kiszorítja az omikront, és egyelőre az látszik, hogy talán még enyhébb tüneteket okoz, mint az eddigi mutánsok, jelezte az Észak-Magyarországnak Rusvai Miklós víruskutató, egyetemi tanár.

Dominánssá válik

– Tudni kell azonban, hogy Magyarországon nem zajlik intenzív vírusváltozat-követés és járványtani nyomozás. A fővariánsokat viszonylag egyszerűen el lehet különíteni PCR-vizsgálattal, tehát az alfát, deltát és az omikront. De hogy ezeken belül valamelyik alváltozat vagy az eredeti változat okozta-e a megbetegedést, azt egy hoszszú, bonyolult és költséges vizsgálattal lehet csak kideríteni. A vizsgálat neve nukleotidsorrend-meghatározás, szakszóval szekvenálás, de ezt Magyarországon nem végzik kiterjedten. Más országok adataiból látjuk, hogy mindenütt a BA2 változat válik dominánssá az omikronon belül. Ennek a variánsnak a tünetei olyanok, mint az omikronnak: viszonylag enyhe felső légúti panaszok, torokfájás, orrfolyás, hőemelkedés, egyeseknél láz, gyengeség – sorolta a víruskutató.

Kérdeztük tőle, várható volt-e, hogy a koronavírus végül „megszelídül”.

Kifejtette: az újabb és újabb változatok valóban egyre gyengébbek lettek, de ezt már a járvány elején jelezték a szakemberek, hiszen általában ez a vírusok valószínűsíthető evolúciója.

– Azonban igencsak meglepődtem ennek gyorsaságán. Arra számítottam, hogy 3-5 évbe telik majd, amíg a tüdőgyulladást okozó koronavírus náthavírussá szelídül. De érdekes módon és szerencsére két év alatt megtette nekünk ezt a „szívességet” – fogalmazott.

Tavasz végére

Sokat segítene a hazai járványhelyzeten, ha kialakulna az úgynevezett nyájimmunitás. Rusvai Miklós szerint jó úton haladunk efelé, bizonyára hamarosan meglesz a 90 százalék fölötti immunitás. Jelenleg olyan 70-80 százalék körül járunk, ha figyelembe vesszük az oltottak számát, a nem oltott, de a fertőzésen igazoltan átesettek számát, valamint azokat, akikről nem derült ki hivatalosan, de átestek a koronavírus-fertőzésen.

– Ne felejtsük el, hogy még sokan vannak olyanok, akik nem vették fel az oltást, de nem is fertőződtek meg. Úgy gondolom, hogy tavasz végére alakulhat ki az az immunitás, ami már a jövőre nézve is véd bennünket a megbetegedés ellen. Fontos hangsúlyozni, hogy nem a fertőzés, hanem a megbetegedés ellen. A koronavírus tehát itt marad velünk, hiszen a nyájimmunitás nem jelenti azt, hogy a vírus eltűnik, és nem lesznek többé fertőzöttek. A nyájimmunitástól a koronavírus esetében az várható, hogy szinte mindenki rendelkezik majd részleges immunitással. Azonban 10 millió emberből mindig lesz olyan, aki fogékonnyá válik a fertőzésre, mert lecsengőben van az immunitása. Hullámzó immunitással lesz majd dolgunk, a fertőzés után magasra szökik a védettség, utána fokozatosan csökken. Tehát mindig lesznek olyanok is, akik éppen a védettségi szint alatt vannak. Ők megfertőződnek azoktól, akik éppen hordozzák és ürítik a vírust, így újraimmunizálódnak, ezért újra védettek lesznek. Tulajdonképpen az emberek „labdáznak” majd a vírussal, ami folyamatosan itt lesz velünk. Ezt hívjuk endémiás fertőzésnek, szemben a mostani pandémiás járványformával.

„A gyógyszer nem csodaszer, abban segít, hogy enyhébb tünetei legyenek a betegnek” - Rusvai Miklós

Enyhébb tünetek

A betegség nem hullámokban jelentkezik majd, megterhelve az egészségügyet, hanem ősszel és télen a többi náthavírussal együtt nagyszámú megbetegedést okozhat az éppen fogékony emberek körében, de súlyos esetek nem lesznek tömegesen – magyarázta Rusvai Miklós.

Hamarosan itthon is elérhető lesz a Pfizer Covid elleni tablettája, a Paxlovid, ugyanis az Európai Gyógyszerügynökség a napokban engedélyezte a használatát, és már csak az Európai Bizottságnak kell jóváhagynia. A hírek szerint a tabletta 90 százalékban megelőzi a betegség súlyos vagy végzetes kimenetelét.

– A Pfizer-gyógyszer nálunk is volt kipróbálási fázisban, de tudni kell, hogy nem csodaszerről van szó. A vírusok okozta járványok ellen a vakcinázás nyújt kellő védelmet. A gyógyszerek csak abban segítenek, hogy enyhébb tünetei lesznek a betegnek, és körülbelül 30 százalékkal csökkentik a vírustermelődést a szervezetben. Teljesen nem képesek megszüntetni a betegséget, csak rövidíteni annak periódusát és enyhíteni a tüneteket – hangsúlyozta a víruskutató.