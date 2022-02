Miskolctapolca egyetlen, a turisták által is kedvelt református temploma a kétezres évek óta folyamatosan formálódik. A tetőhöz közel hamarosan Horváth Mária üvegművész ismert református jelképeket – bárány, kenyér és bor, pelikán – ábrázoló festettüveg ablakait helyezik el. Belépve, közvetlenül a bejárat mellett már látható az üvegablakok terve.

Kulturális helyszín

Az épület különlegessége, hogy a katolikus körtemplomok stílusában épült, és akusztikai megoldása is sajátos, amelyről Simon István gondnok beszélt az Észak-Magyarországnak, aki annak idején a templom építését kezdeményezte. Akkor mint kulturális helyszínre is pályáztak, így hagyománnyá vált, hogy nyaranta komolyzenei koncerteket szerveznek orgonaművészekkel és a Tapolcai Kerek Kórussal. Járt itt Sepsy Károly, Szabó Balázs és Tóth-Vajna Gergely és testvére, Zsombor is. Ezek bevételéből tud időről időre megújulni a 80-100 fős gyülekezet otthona, ahol lelkészlakás híján évek óta beosztott lelkészek szolgálnak. Jelenleg Kereszturi Csaba, a Miskolc-Görömbölyi Egyházközség lelkipásztora.

– Faluról kerültem Miskolcra a családommal évtizedekkel ezelőtt. Mivel építésvezető a szakmám, úgy döntöttem, hogy Miskolctapolcán szeretnék építkezni, de később hitoktatóként is dolgoztam a belvárosban. Reformátusként a mai Anna Hotel mellett található dohánybolt helyén álló imaházba kezdtünk el járni – mesélte Simon István. – Elhatároztam, hogy addig nem halhatok meg, amíg a városrészben Isten házához méltó református templom nem épül. Egy évre rá, hogy letelepedtünk, megválasztottak presbiternek, majd gondnoknak. A rendszerváltozás után az avas-déli katolikus testvéreink sikerén felbuzdulva kérvényeztem a templomépítést a városi tanácsnál. Négy évvel később ingyenesen megkaptuk a templom telkét, azzal a feltétellel, hogy az épület kulturális rendezvények tartására is alkalmas legyen.