Harmadával bővülhet a vándortáborokban részt vevők száma 2022-ben – írta nemrégiben az Aktív Magyarország. A nyári programokra irányuló érdeklődés mértékét jól mutatja, hogy a jelentkezési felület múlt heti megnyílását követően az erdei vándortáborok 270 turnusa 10 perc alatt, a kerékpáros táborok 312 turnusa pedig két óra alatt betelt, de a vízivándor- és a zarándoktábor-időpontokat is gyorsan lefoglalták.

Idén összesen 36 útvonalon 882 meghirdetett turnusra 20 ezer résztvevőt várnak a szervezők, így minden korábbinál több fiatal mozoghat és ismerheti meg az ország legszebb tájait. Újdonság ebben az évben, hogy két kerékpáros vándortábor-útvonalat is szerveznek Erdélyben, az érmelléki és székelyföldi bringás útvonalat, ahova a magyarországi csoportokon túl erdélyi gyerekcsoportok is szép számmal jelentkeztek. Új dolog még, hogy a MÁV és GYSEV járatain 90 százalékos kedvezményt kapnak a vándortáborozók a programmal kapcsolatos utazásaikhoz, illetve várólistára is lehet idéntől jelentkezni, ahonnan a szervezők előzetes egyeztetés után folyamatosan töltik fel a felszabaduló helyeket.

Tudatosságra nevel

Növekszik az olyan táborok száma, ahol a diákoknak maguknak kell vinniük a csomagjaikat, hogy a gyerekek megtanuljanak ésszel pakolni, megkülönböztetni a fontos felszerelést az értelmetlen terhet jelentő tárgyaktól. A vándortáborokat az év legzöldebb hetének is nevezik emiatt, ugyanis nagy hangsúly kerül a környezettudatos szemléletformálásra, a szervezők felhívják a figyelmet a túlfogyasztás, pazarlás elkerülésének, valamint az ökológiai lábnyom minimalizálásának fontosságára.

Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda által 2017-ben útnak indított Vándortábor Program sikerének kulcsa, hogy az egyes táborok lebonyolításáért az adott terület legjobb szervezetei felelnek: az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) szervezi az erdei vándortáborokat, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (Maketusz) a kerékpáros táborokat, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) a vízi táborokat, a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciájának Irodája pedig a zarándoktáborokért felel.

A táborokat egy elméleti és gyakorlati tudást tartalmazó továbbképzési programot elvégzett tanárok vezetik. Kedvezményes, 36 ezer forintos díjat kell a résztvevőknek befizetniük, melybe a melegétkezés, szállások és programok költsége is beletartozik. A vándortábort szervező tanárok az elmúlt évekhez hasonlóan 100 ezer forintos javadalmazásban részesülnek.

Visszatér idén is a tavaly nagy sikert aratott VándorViadal, a vándortáborozók országos versenye, amire március elsejétől lehet jelentkezni a vandorviadal.hu weboldalon. A megmérettetés selejtezője márciusban kezdődik, a döntőjét pedig június 20. és 26. között tartják majd – hívta fel a figyelmet az Aktív Magyarország.

(A borítóképen: Vízre is szállnak a vándortáborok résztvevői)