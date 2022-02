Diósgyőrben 30 férőhelyes nappali melegedőt és éjszakára 15 fős időszakos férőhelyet létesített hajléktalanok számára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az Árpád utca 2. szám alatt található épület a miskolci önkormányzat tulajdonában van, amelyet használatra adott át erre a célra.

– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1997 óta végez hajléktalanellátó tevékenységet Miskolcon. Működési területünk az Újgyőri főtértől Lillafüred felé egészen Felsőhámorig terjed, amibe beletartozik Pereces, Lyukóvölgy és még Bükkszentlászló is – mondta Csehely Tamás, a szeretetszolgálat regionális ügyvezetője. – 2012-től működési engedélyt szereztünk utcai gondozószolgálatra ezen a részen. Lakossági és rendőrségi bejelentésekre mentünk ki a közterületen tartózkodó hajléktalanokhoz. Mivel mi nem tudtuk őket elhelyezni, ezért egy alacsonyküszöbű intézménybe szállítottuk be a fedélnélkülieket, amelyet a Magyar Vöröskereszt és a Napfényt az Életnek Alapítvány működtetett a város másik végén. Idővel az Árpád út 88. szám alatt található, 50 férőhelyes átmeneti hajléktalanszállónk kénytelen volt krízisférőhelyeket működtetni éjszakára, ami feszültségekkel terhes helyzet volt.

Közel 9 éve küzdenek azért, hogy Diósgyőrben is nyíljon egy alacsonyküszöbű hajléktalanellátó intézmény. – Elsődlegesen nappali melegedőt szerettünk volna, amely végre megnyílhatott. Nálunk zuhanyzó, vécé, főzésre alkalmas konyha, mosógép található. Reggelizni, vacsorázni lehet, csomagmegőrzésre és postacímadásra nyílik mód. Ebédre pedig 150 férőhelyes népkonyhánkra vonulhatnak át. A munkaerőpiaci és társadalmi reintegrációban is segítünk. Emellett működési engedélyt kértünk egy időszakos éjjeli menedékhelyre, ahol 18 órától reggel 8-ig tartózkodhatnak ellátottaink – fejtette ki a regionális ügyvezető.

Türelmet kérnek

A Diósgyőr Facebook-csoportban többen nehezményezték, hogy mióta megnyílt az intézmény, a hajléktalanok nagy számban tartózkodnak a környéken, hangoskodnak, és piszkot hagynak maguk után. Egy Kuruc utcai lakó szerkesztőségünket is megkereste ez ügyben.

– A városrészben mindig is éltek hajléktalanok, de miután új szolgáltatásunk elindult, koncentráltabban jelentek meg. A probléma abból fakadt, hogy az időszakos férőhely november 1-től, a nappali melegedő pedig december 1-től kapott működési engedélyt. Az éjjeli menedékhelyre érkezők reggel 8-tól ismét az utcán töltötték az idejüket, mert nekünk az esti nyitásig be kellett zárnunk. A problémát mi is érzékeltük, de ez csak átmeneti, és a környéken lakók türelmét kérjük. Jelenleg már a nappali melegedőnk is működik, így a hajléktalanok zömében nem az utcán, hanem itt fogják tölteni az idejüket. Ha mégis előfordul, hogy kint maradnak, akkor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Regionális Diszpécserszolgálatát kell hívni a 06-46/530-268-as számon, amely szakembereket küld a helyszínre – javasolta Csehely Tamás.

(A borítóképen: Közel kilenc évig küzdöttek, hogy átadhassák a létesítményt)