Hazánk legnagyobb kórházának gazdálkodása az utóbbi években kiemelkedően jó magyarországi összevetésben is. A kórház jelenlegi vezetése megszüntette a hiányokat, deficiteket, kiegyensúlyozott gazdálkodást végez – mondta Kásler Miklós, az Emmi minisztere a megyei kórház fejlesztése kapcsán tartott budapesti sajtótájékoztatón.

3,4 milliárdos fejlesztés

A megyei kórház gyermekegészségügyi központja 16 osztályon, 320 ággyal minden szükséges technikai háttérrel komplex tevékenységet folytat. Foglalkozik a gyermekek betegségeinek megelőzésével, terápiájával és a rehabilitációval. A fejlesztés célja, hogy a sürgősségi betegellátás és a hozzá kapcsolódó tevékenységek, égési sebészet, traumatológia megújuljon és bővüljön. Ennek egyik fontos része annak az összekötő hídnak a megépítése, amely a GYEK és a központi betegellátó épületét összeköti egy zárt folyosóval. Így lehetővé válik, hogy rövid időn belül fedett úton tudják elszállítani a gyermekeket a diagnosztika vagy terápia helyszínére – emelte ki a miniszter. A megyei kórház eddig 15 milliárd forint fejlesztési támogatást kapott. A jelenlegi beruházás 3,4 milliárd forint, amely a gyermekellátásban új, modern lehetőségeket biztosít – hangsúlyozta Kásler Miklós.

Az elmúlt években számos olyan beruházást, fejlesztést sikerült megvalósítani a megyei kórházban és tagintézményeiben, amire már évtizedek óta vártak az intézmény dolgozói – mondta Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. Az elmúlt öt évben több milliárd forint értékű fejlesztést hajtottak végre a megyei kórházban és a tagkórházakban. Kormányzati és európai uniós forrásokból fejlesztették többek között a gyermek sürgősségi és baleseti ellátást, a szülészeti és koraszülött-intenzívellátást, az egynapos sebészeti ellátást, valamint modernizálták a diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózatot. Továbbra is ezt a tendenciát kívánják folytatni, tehát fejleszteni a magyarországi egészségügyi intézményrendszert – hangoztatta a képviselő.

Nagy előrelépés

A GYEK az egyik országos központja a gyermek égési sérültek ellátásának. Sok minden felújításra szorult már, ezért új kórtermeket hoznak létre, és az egész sebészeti műtőszakaszt bővítik – mondta dr. Hauser Péter, a GYEK vezető főorvosa. A most beépített elem, a fedett és zárt híd lehetővé teszi, hogy ne kelljen kimenni a szabadba a betegekkel vagy mentőbe ültetni őket, hogy a szomszédos épületbe menjenek vizsgálatokra. A beruházás mellett a gyógyító munka, a járóbeteg-ellátás is zavartalanul folyik – tette hozzá a vezető főorvos.

Jól bevált módszer

Az utóbbi időben már egyre inkább az az építészeti törekvés, hogy a kórház területén különálló pavilonok olyan elemekkel legyenek összekötve, amelyeken zárt térben megközelíthetőek a különböző vizsgálatok. Ilyen már több is van az intézményben. Ez bevált más kórházak esetében is az országban. Nemcsak a magasban, de föld alatti közlekedő alagutakban is megnyilvánul ez a funkció, amely a gyorsabb betegellátást szolgálja – tudatta Breitenbach Sándor, a megyei kórház műszaki igazgatója.

A korszerűsítést miskolci cég végzi. Kedvező referenciát jelentett, hogy a vállalat munkatársai dolgoznak egyebek mellett a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet rekonstrukcióján is – mondta Szabó Gábor, a Jánosik és Társai Kft. marketingigazgatója.

(A borítóképen: Csöbör Katalin és Kásler Miklós tájékoztatott a kórházi fejlesztésről)