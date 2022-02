A beruházáshoz a fenntartó Tiszáninneni Református Egyházkerület biztosítja a szükséges forrásokat, mintegy negyvenmillió forintot – közölte az Észak-Magyarországgal dr. Téglás Zsolt, az iskola igazgatója.

Hozzátette: a középiskola épülete ötvenéves, főleg a nyílászárók öregedtek el, aminek az utóbbi időben már sok hátrányát látták. Magas volt a fűtésszámla, a tetőablakok pedig beáztak. Az intézmény vezetője hozzátette: a munkálatok tavaly decemberben kezdődtek, és előreláthatólag idén májusig tartanak. Ezt még befolyásolhatja az időjárás, valamint a kivitelező cég kapacitásai – fejtette ki.

Kiemelte: ugyan még csak a feladatok egy részével végeztek a szakemberek, de már most érezhető a beruházás eredménye, ugyanis az elkészült épületrészeken melegebb van, és a tetőtéri helyiségekben is megszűntek a beázások. Ezenkívül szigetelési munkálatok is zajlanak, ami az iskolaépület látványos megújulását eredményezi majd.

Ütemterv szerint

Hozzáfűzte: a képzés mindettől függetlenül zavartalanul folyik, ugyanis a felújítás egy előre meghatározott ütemterv szerint zajlik. Egyszerre csupán 2-3 tanteremben dolgoznak a szakemberek, amelyek hiányát minimális átszervezéssel ki tudják küszöbölni. Az épület felújítása mellett folyamatosan újulnak és bővülnek a képzési lehetőségek is a sárospataki református intézményben – közölte az intézményvezető. Ezúttal a Magyar Honvédséggel szeretnének együttműködni, amelynek pontos keretei még kidolgozás alatt vannak.

Dr. Téglás Zsolt kiemelte: a közelmúltban ellátogatott intézményükbe Nagy Géza őrnagy, a miskolci toborzóközpont vezetője, aki többféle lehetőséget felvázolt a közös képzés kialakításához, valamint a diákok számára elérhető katonai karrierlehetőségekről is tájékoztatást adott. Az igazgató szerint valószínűleg először szakköri keretek között oktatják majd a honvédelmi ismereteket, ami a megfelelő előkészítés után akár szeptemberben el is indulhat.