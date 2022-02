Európa a koronavírus-járvány „lehetséges végjátékába” lépett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint. Dr. Hans Kluge európai regionális igazgató szerint a járvány végének közeledtét a halálozási adatok tetőzése mutatja, mely köszönhető annak, hogy az omikron-variánssal való megbetegedés kevésbé súlyos tünetekkel jár, illetve a melegedő időjárás nehezíti a vírus terjedését.

A szakember kiemelte: még nincs itt a járvány vége, de most adott a lehetőség arra, hogy kézbe vegyük a vírus terjedését, és egy hosszabb nyugalmas időszak vegye kezdetét. Jelen állás szerint azonban még kifejezetten magasak a fertőzöttségi adatok, ezek pedig több halálozáshoz vezethetnek, emiatt még korai kikiáltani a járvány elleni győzelmet Európában.

Dániában vége van

Dániában viszont a kormány szerint már fellélegezhet a lakosság: a koronavírus már többé nem számít társadalmilag kritikus betegségnek – számolt be nemzetközi kitekintésében az Euronews. Múlt héten ennek fényében itt a legtöbb járvány elleni szabályozást eltörölték, így nincs többé szükség sehol maszkokra és védettségi igazolványokra, 21 hónap után beindult az éjszakai élet is, teljes kapacitással, és a beutazási korlátozásokat is feloldották.

Ebben a lépésben kulcsszereppel bírt a kifejezetten magas átoltottság. Dániában a lakosság bő 80 százaléka be van oltva, több mint 60 százalékuk pedig a megerősítő dózist is megkapta, emiatt, illetve az omikron sajátos természete miatt a magas fertőzésszámok mellett továbbra is alacsony a helyi egészségügy leterheltsége.

A WHO azonban óvatosságra int: a szervezet által idézett tudósok szerint addig, amíg a világ lakosságának többsége nincs beoltva, a vírus terjedni fog, és fertőzőbb vagy halálosabb formába mutálódhat. Mivel több fertőzött több halottat jelent, veszélyes lehet az a narratíva, miszerint a gyorsan terjedő, de kevésbé veszélyes omikron térhódítását nem lehet megakadályozni – vélekedik a WHO főigazgatója.

Dánia viszont nincs egyedül a járvány ellen bevezetett korlátozások enyhítésével. Franciaországban a magas fertőzésszámok ellenére eltörölték a kültéri maszkhordási kötelezettséget, a rendezvényekre pedig nincs többé érvényben létszámbeli korlátozás. Itt azonban továbbra is érvényben maradnak a védettségi igazolványok, melyeket vendéglátóhelyeken és távolsági tömegközlekedésen követelnek meg. Az éjszakai szórakozóhelyeket Franciaországban február 16-án tervezik majd kinyitni.

Lazítások kontinensszerte

Svédország is az újranyitás mellett döntött, itt már nem fogják megszabni a vendéglátóhelyek nyitvatartását, és eltörlik az érvényes létszámkorlátokat is. A tömegközlekedésen nem lesz többé szükség maszkokra, és a védettségi igazolványt sem kell majd felmutatni.

Németországban a kormány által tervezetthez képest bár elmaradnak az oltottsági mutatók, de itt is lazítanak a szabályokon. Az Euronews szerint országszerte 10 ezer főre nő a kültéri események maximális létszáma, míg beltéren ez a szám négyezer lesz – utóbbi esetben azonban fennmarad a maszkhordási kötelezettség, és védettségi igazolványra is szüksége lesz a belépőknek.

Oltási kötelezettség

Ausztriában eközben életbe lépett az általános oltási kötelezettségről szóló törvény. A jogszabály értelmében így minden 18 év feletti lakosnak fel kell vennie a koronavírus elleni védőoltást, felmentést ez alól csak azok kapnak, akik bizonyos egészségügyi okokból nem kaphatják meg azt, beleértve a várandósokat, illetve azokat, akik az elmúlt fél évben túlestek a betegségen. Várhatóan március közepétől kezdik ellenőrizni a törvény betartását, a kötelezettséget megtagadók pedig akár 3600 eurós (1 millió 270 ezer forintos) büntetéssel is szembenézhetnek.

A kontinensen Oroszország is speciális járványkezelés mellett döntött: a fiatalok körében megnőtt fertőzésszámok miatt több tartományban korlátozzák a 18 éven aluliakat, például távoktatás vagy meghosszabbított iskolai szünetek bevezetésével. Szentpétervár közterületeinek nagy részéről egyenesen kitiltották a kiskorúakat.

A korlátozásokkal és a növekvő üzemanyagárakkal szembeni elégedetlenség Finnországban utcára vitte az embereket: 55 tüntetőt vettek őrizetbe a hatóságok a múlt héten Helsinkiben.

(A borítóképen: Van ország, ahol már levehetik a maszkot)