A legutóbbi vihar milliárdos károkat okozott a mezőgazdaságban, most elsősorban a fóliasátrakban és a fóliás ültetvényekben. Olyannyira, hogy a kormány külön vis maior alapot hozott létre azok számára, akiknek a biztosítása nem fedezi a keletkezett kárt.

Naponta több száz

A Groupama Biztosítótól származó friss információ már arról számol be, hogy az év első hónapjában félmilliárd forintot meghaladó értékben érkezett lakásbiztosítási kárbejelentés hozzájuk, amely több mint hatvan százaléka a tavalyi egész évi 810 millió forintos viharral kapcsolatos kárkifizetéseknek. És ebben nincsenek benne a mezőgazdaságot ért veszteségek. A társaságukhoz eddig beérkezett ötezer lakossági kárbejelentés még most is naponta több százzal emelkedik. A károk felmérése folyamatosan zajlik, az átlagos kárérték náluk közel hetvenezer forint. Berentés László, a Groupama Biztosító szolgáltatási igazgatója szerint az úgynevezett viharszezon évről évre korábban kezdődik, idén már az év első hónapja is extrém időjárást hozott, és tömeges károkat okozott az ingatlanokban. Összehasonlításul: a tavalyi évben az összes időjárási eseménnyel kapcsolatosan a biztosító összesen 2,8 milliárd forintot fizetett ki 30 ezer lakossági, illetve vállalati káresethez kapcsolódóan.

Rendkívüli intézkedések

– Idén januárban különösen sok viharkár érte ügyfeleinket, ezért a lehető legtöbb erőforrást vontuk be, hogy minél gördülékenyebben tudjuk segíteni őket. Szakértőinket átvezényeltük a leginkább érintett területekre, hogy segítsük a helyszíni kárszemléket. Rendkívül kedvező tapasztalataink vannak az újdonságnak számító videós kárszemlével kapcsolatban is. Az idei viharkárok negyvenöt százalékát már a videós lehetőséget is tartalmazó távszemle alapján fizettük ki. A korszerű videószemlét ügyfeleink külön applikáció letöltése nélkül vehetik igénybe. Ez rendkívül meggyorsítja a kárrendezési folyamatokat – tájékoztatott az igazgató.

Borsod-Abaúj Zemplén megyéből közel kettőszáz kárbejelentés érkezett januárban a biztosítótársasághoz, amely a második legtöbb lakásbiztosítást kezeli az országban. A legérintettebb települések Miskolc, Mezőkövesd, Bogács és Sajószentpéter voltak – tudtuk meg Karády-Kiss Angélától, a cég miskolci üzleti igazgatójától, aki hozzátette: „A károk felmérésére rendkívüli intézkedéseket vezettünk be, a szakértőink hétvégén is folyamatosan végezték a helyszíni kárszemléket. Munkatársaink sok esetben már a szemle során, a helyszínen elvégzik a kárszámítást, és intézkednek a szolgáltatás átutalásáról, így az összeg a szemlét követő pár órán belül az ügyfelek számlájára érkezhet” – mondta.

Január harmadik hétvégéjén különösen erős szélvihar söpört végig az országon. Ezekben a napokban megyénk nagy részére is narancs riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely kilencven kilométer per órás és afölötti szélerősséget jelentett. A csúcsot a Balatonnál mérték 126 kilométer per órával. Más biztosítók is megerősítették, hogy náluk is igen erősen indult az év, a viharos napokat követő hétfőn a szokásosnál húsz százalékkal több kárbejelentés érkezett. A K&H Biztosítónál elsősorban a heves szél miatt betört ablakok és megrongálódott tetők miatt igényelték a lakóingatlan-tulajdonosok a kártérítést. Náluk átlagosan ötvenezer forint volt a kárérték.

Fokozott óvatosság

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság figyelmeztet, hogy az egyre gyakrabban előforduló erős szelek súlyos károkat, baleseteket okozhatnak, faágakat törhetnek le, fákat dönthetnek ki, megbonthatják az épületek tetejét. Fokozott óvatossággal közlekedjünk ilyenkor, és ne álljunk, parkoljunk öreg, beteg fák alá és veszélyes, omlékony épületek mellé.

(A borítóképen: A leggyakrabban a tetőket rongálja meg az erős szél)