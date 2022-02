Nem volt roham az októberi árakon kínált termékekért az általunk felkeresett áruházakban. Kedden volt az első napja az egyes alapvető élelmiszerekre a kormány által bevezetett árstopnak. A nagy felvásárlás egyébként sem lenne indokolt, hiszen az árstopban lévő áruk egy része romlandó, a felhalmozásra alkalmas cukorral, liszttel, étolajjal együtt még három hónapig szavatolt az áruk.

Mindenesetre egyes kiskereskedelmi láncokban már most mennyiségi korlátozásokat vezettek be. Ahogy tapasztaltuk, nem fenyegetett az a veszély egy boltot sem, hogy kifogynak az előírt készleteik.

„Én ma is azt vásároltam, amit mindig is szoktam, amire szükségen van. Nem azért, mert most »akciós«, a mennyiség is a szokásos” – tudtuk meg Kovács Pétertől.

„Sok a szegény és a kisnyugdíjas ember, így számunkra ez segítség, mert olcsóbban juthatunk hozzá néhány alapvető élelmiszerhez, amelyeket gyakran kell megvásárolnunk. Én örülök az árstopnak” – osztotta meg gondolatait Kiss-Tóth Gyula. Krisztina, egy fiatal hölgy szerint nem biztos, hogy minden termék esetében alacsonyabb volt a tavaly októberi ár, mint amennyi most lenne a piaci ár, de van, aminél jelentős emelések voltak, például a tejnél. Ezeknél jelent valamit az árstop. Mivel ő is gyakran vásárol ezekből, számára hasznos az akció.

Csak a szükséges mennyiséget

„Örülök ennek az intézkedésnek, csak az a baj, hogy nem fog sokáig tartani. De a három hónap is valami” – mondta Síposné, aki szintén csak a szükséges mennyiséget rakta mindenből a kosarába.

„Mi is folyamatosan vásárolunk tejet, pékárut, húst, ezért az árstop kedvező, de majd meglátjuk később, hogy közben hogyan változtak más termékek árai. És tényleg jól jártunk-e a végén” – utalt arra Zsuzsa, hogy a kereskedők esetleg a többi terméken hozzák be azt az árkülönbözetet, amelyet most elveszítenek a hat védett árú terméken.

Mint ismert, a kormány három hónapra vezette be az árstopot egyes alapvető élelmiszerekre, hogy megvédje a magyar családokat a világszerte elszabadult inflációtól. Az intézkedés a legárérzékenyebb társadalmi csoportoknak jelent elsősorban védelmet.