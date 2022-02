Mint ismeretes, 2020-ban és 2021-ben csak írásban vizsgáztak a diákok, mert a koronavírus-járvány miatt több hónapos digitális tanrendet kellett bevezetni, ami nehezítette a végzősök felkészülését. Az egyik hazánkbeli, végzős osztály petíciót indított a szóbelik törlésének érdekében. Vannak érvek a törlés mellett is, de az Észak-Magyarország írása arra is kitér: erősen tartja magát az a vélemény is, hogy minden nehézsége ellenére fel lehet készülni a szóbelire.

Az erről szóló cikkünket is elolvashatja a szerdai Északban!