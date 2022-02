A középiskolák végzős diákjainak hamarosan dönteniük kell, hol folytatják tovább a tanulmányaikat. Az egyetemi jelentkezés határideje február 15-e, így már csak egy pár nap maradt az elképzelések véglegesítésére. De vajon mi alapján döntenek a fiatalok egyik vagy másik felsőoktatási intézmény és képzés mellett? Ezt szerettük volna megtudni, amikor ellátogattunk az Encsi Váci Mihály Gimnáziumba. Kiderült, van, aki már gyerekkorában tudta, hogy milyen pálya vár rá.

A kamera vonzásában

Nagy Petra például, aki a Budapesti Gazdasági Egyetem média és kommunikáció szakát választotta.

– Már kis koromban is ez a világ érdekelt. Ki is próbálhattam magam ezen a téren, hiszen különböző iskolai programokat vezettem, általános iskolában például a ballagást. Nagyon érdekel ez a pálya, mindenképpen ebbe az irányba indulok el – fogalmazott Petra.

Hozzátette: rendkívül vonzó számára a főváros is, mert véleménye szerint ott jó lehetőségek várnak majd rá. Részt vett az egyetem nyílt napján, ahol széles körű tájékoztatást kapott. Ez is meggyőzte arról, hogy jól választott.

– Encsen élek, itt nőttem fel, de nem szeretnék itt maradni. Pesten képzelem el az életemet, és majd visszajárok a családomhoz. Az egyetem után a kamera előtt és a kamera mögött is szívesen dolgoznék műsorvezetőként vagy szerkesztőként. A kommunikáció is vonz, nagy vállalatoknál, cégeknél tudok majd elhelyezkedni. Szerteágazó szakról van szó, úgyhogy jó lehetőségeim lesznek – tette hozzá Petra.

Megjegyezte: minden esélye megvan, hogy felvegyék, már csak egy jó érettségi eredmény kell hozzá.

Bártfai Bence a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára készül. Őt az győzte meg, hogy több ismerőse is járt vagy jár a miskolci jogi karra, és ők csupa jót mondtak az oktatásról, az egyetemi életről. Meggyőzték róla, hogy nem érdemes elmenni a megyéből, mert a Miskolci Egyetemen is magas szintű képzés folyik.

– Az egyik ismerősöm, aki Miskolcon szerezte a jogi diplomáját, jól el tudott helyezkedni. Szívesen maradnék én is a megyében, de természetesen ez attól függ, hogy hol kapok állást. A jövő tehát még képlékeny, de jogászdiplomával sok lehetőségem lesz – mondta Bence. Úgy látja, van esélye bejutni a Miskolci Egyetemre, hiszen angolból már megvan az előrehozott érettségije, ami jól sikerült, és pluszpontjai is lesznek.

Több családtagja is

Szintén a Miskolci Egyetem jogászképzése mellett döntött Takács Orsolya. Neki nem volt gondja a pályaválasztással, hiszen több családtagja is jogi területen dolgozik, közöttük az édesanyja és a testvére. Így már évek óta látja és tudja, hogy mivel foglalkoznak.

– Ebben nőttem fel, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy milyen képzést válasszak az egyetemen. Látom azt is, hogy a családtagjaim nagyon szeretik a munkájukat. Most az ügyvédi vagy a bírói pálya vonz. Hogy melyik mellett döntök, az attól is függ majd, hogy amikor végzek, melyikre lesz nagyobb igény, de természetesen az is számít majd, hogy mennyit lehet keresni, és hogy hol tudok elhelyezkedni – sorolta Orsolya.

Ez utóbbi azért is fontos számára, mert Szegeden képzeli el a jövőjét. A családdal jártak ott, és „beleszeretett” a városba. Úgyhogy szorgalmasan készül az érettségire, mint fogalmazott, mindent megtesz annak érdekében, hogy felvegyék az egyetemre.

Természettudományok

Más irányba indul el Zádori Bence Dominik. Őt ugyanis a természettudományos tárgyak érdeklik, azon belül is a kémia, a biológia vagy a kettő ötvözete, a biokémia. Azt még nem tudja pontosan, hogy melyik egyetemet választja majd. Vonzó számára az ELTE-n a kémia, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen pedig a vegyészmérnöki képzés. A kémia alapszak azért lenne jó döntés számára, mert mélyebben megismerné ezt a tudományágat, ami után könnyebb lenne választani, hogy milyen irányba induljon tovább.

– Amikor a továbbtanulásról döntöttem, csak azt vettem figyelembe, hogy érdekel-e az, amit választok, és hogy szeretni fogom-e. Szerintem ez a legfontosabb. Természetesen gondolkoztam azon is, hogy milyen lehetőségeim lesznek a jövőben, és hol tudok majd elhelyezkedni. De emiatt szerintem nem kell aggódnom, mert van egy kémiatanár ismerősöm, aki azt mondta, hogy a kémia szerteágazó tudományág, úgyhogy az ipartól kezdve a kutatásig számos lehetőség adódik majd – tette hozzá Dominik.

(A borítóképen: Bártfai Bence, Nagy Petra, Takács Orsolya és Zádori Bence Dominik)