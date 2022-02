„Ha felhajtott egy autópályára, és azt tapasztalja, hogy jobb oldalára esik az elválasztósáv, akkor biztos lehet benne, hogy a forgalommal szemben halad. Ilyen esetben – amilyen gyorsan csak teheti – húzódjon le a leállósávra, és hívjon segítséget!” A hazai autópályákért felelős Magyar Közút Nonprofi t Zrt. Tartsd az irányt! elnevezésű kampányában – többek között – ilyen tanácsot ad azoknak, akik valamilyen okból rossz sávban közlekednek a sztrádán.

Ha azt az esetet félretesszük, hogy valaki akarattal közlekedik forgalommal szemben, úgy fordulhat elő ilyen eset, hogy az autós rossz irányú felhajtót választ, így jut szembe a forgalommal, vagy nem abba az irányba hajt fel, amerre menni szeretne, és – észlelve a hibát – megfordul, és visszafelé halad.

Az M30-as autópálya tavaly ősszel átadott Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakasza hamar feliratkozott a „szemben haladós” listára, hiszen már működése első hétvégéjén történt két eset, azóta pedig újabb néhány. 2021. október 30-án kora reggel egy 82 éves kazincbarcikai hölgy először szabályosan haladt az M30-ason, majd meggondolta magát, és megfordult, és nagy sebességgel a forgalommal szemben haladt visszafelé összesen 28 kilométert. Ugyanaznap kora délután egy 59 éves encsi nő szintén a forgalommal szemben közlekedett. Ő ráadásul kétszer is megfordult a pályán, mire sikerült lehajtania. Ha csak olvassuk az eseteket is, végigfut a hátunkon a hideg, hiszen akár tömegbaleset is történhetett volna. Nem is csoda, hogy a vétkesek jogosítványát azonnal bevonták. Megszívlelendő!

A Magyar Közút szakemberei különösen azokban a térségekben, ahol új autópálya-szakaszok épültek, javasolják az arra közlekedőknek, hogy előre tervezzék meg az útvonalukat, hogy tudják, hol, milyen csomópontokon keresztül tudnak felhajtani és eljutni úti céljukhoz. Fontos, hogy ne megszokásból vezessenek, a gyorsforgalmi utakhoz kapcsolódóan kék hátterű táblákon jelzik a szakemberek az útirányokat, településeket. Az M30-as új szakaszán található digitális kijelzőkön például olyan információkat helyeznek el, amikkel még jobban segíthetik az autósok tájékozódását.

Alapvető intelem, hogy soha ne forduljon meg vagy tolasson vissza az autópályán, autóúton. A gyorsforgalmi utakon viszonylag sűrűn találhatóak külön szintű csomópontok, azokon keresztül biztonságosan le lehet hajtani és megfordulni. Ha valami okból mégis a forgalommal szemben halad, akkor kapcsolja be a vészvillogót, és húzódjon le a leállósáv szélére vagy forgalmi sávon kívülre, és álljon meg. Fel kell venni a láthatósági mellényt, kiszállni az autóból és korlát mögött elhelyezkedve hívni a 112 segélyhívót!

(A borítóképen: Az M30-ason szerencsére egyszer sem lett baleset)