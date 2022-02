Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Tokaj-Hegyalja Egyetem az MVM Zrt.-vel, amelynek célja, hogy tovább erősítsék a modern kor követelményeihez alkalmazkodó együttműködés kiépülését a gazdaság és a felsőoktatás között, beleértve az innovációt és a környezettudatosságot is – olvasható közös közleményükben.

Együttműködés több területen

Mint írták, a megállapodás értelmében az energetikai, oktatási, szőlészeti és borászati célú együttműködés alapján egymás támogatásán túl közösen vesznek részt hazai és nemzetközi projektek megvalósításában.

Az MVM és leányvállalatai szakmai tevékenységével összefüggő energetikai, energiahatékonysági projekteket hoznak létre a Tokaj-Hegyalja Egyetem területén és a hozzá tartozó intézmények bevonásával. Közösen alakítják ki azt a nemzetközileg is egyedülálló zöldborászat-koncepciót és az ahhoz kapcsolódó projektet, amelynek célja a zéró emisszió elérése. Egyben együttműködnek például a környezetbarát zöldenergiához, a borászathoz és a turizmushoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésében is.

A megállapodást a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány képviseletében dr. Stumpf István kuratóriumi elnök, a Tokaj-Hegyalja Egyetem részéről dr. Bolvári-Takács Gábor megbízott rektor, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. nevében dr. Seregi János vezérigazgató, valamint az MVM Zrt. részéről dr. Czepek Gábor elnök-vezérigazgató, Gál Katalin elnök-vezérigazgatói kormányzati tanácsadó és Alkér Zoltán infrastruktúravezérigazgató-helyettes írták alá.

„Rendkívüli lehetőség, hogy a világörökség részét képező Tokaj-Hegyalján születik újjá a hazai szőlész-borász képzés. Ezért is dolgozunk elkötelezetten azon, hogy a borvidék tovább fejlődjön, és kiemelt oktatási és gazdasági szerephez jusson a jövőben. Nagy öröm számunkra, hogy egy olyan jelentős partnert tudhatunk magunk mellett, mint az MVM Csoport, amely egyedülálló hazai és nemzetközi energetikai, beruházási és innovációs tapasztalatokkal bír. Az MVM-re nemcsak úgy tekintünk, mint egy energetikai társaságra, hanem úgy is, mint arra a partnerre, amellyel képesek lehetünk olyan határainkon átnyúló projekteket megvalósítani, amelyek a Tokaj-Hegyalja térség, az egyetemünk és nem utolsósorban az MVM hírnevét öregbítik” – mondta az együttműködés kapcsán dr. Stumpf István.

„Büszkék vagyunk arra, hogy segíthetünk a Tokaj-Hegyalja Egyetem fejlesztésében, amely által az egész térség gyarapodhat szellemileg és gazdaságilag is. Az egyetemmel karöltve azon fogunk dolgozni, hogy ne csak az infrastruktúra kialakításában és hatékony működtetésében vegyünk részt, hanem a nemzetközi viszonylatban is unikális, környezetbarát, fenntartható szőlészet-borászat kialakításában is. Mi az MVM-nél többek között azt várjuk ettől az együttműködéstől, hogy a jövő borászai egy olyan újfajta gondolkodásmódot sajátítsanak el, amely alapján a munkájukban a fenntarthatóság üzletileg és környezetileg is egyaránt kiemelten fontos szempont lesz” – nyilatkozta a szerződés aláírásakor dr. Czepek Gábor.

(A borítóképen: Dr. Seregi János, dr. Stumpf István, dr. Czepek Gábor, Gál Katalin és Alkér Zoltán az aláíráson)