A járvány okozta gazdasági hatások és a drasztikusan elszállt európai energiaárak miatt egész Európában rekordokat dönt az infláció. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint az európai energiaárak és azokkal együtt az infláció is még tovább nő. Az áremelkedés Magyarországra is begyűrűzik, ám a kormány egyedülálló intézkedésekkel: a rezsicsökkentés fenntartásával, az élelmiszerárstoppal, a benzinárstoppal és a kamatstoppal védi a lakosságot, emellett a családi adó-visszatérítéssel, a béremelésekkel és a 13. havi nyugdíj kifizetésével emeli a jövedelmeket – hangsúlyozza közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Rámutatnak: a baloldal kormányzása alatt hasonló helyzetben semmilyen intézkedés nem védte a magyar családokat. A Gyurcsány-korszakban a 8 százalékos infláció mellett megszorításokat hajtottak végre: emelték a rezsit, az élelmiszerek áfáját, elvettek egyhavi nyugdíjat és a családtámogatásokat, csökkentették a közszféra béreit, magukra hagyták a devizahiteleseket, semmi sem védte őket a megemelkedő banki törlesztőrészletektől.

Nálunk a legolcsóbb az áram

A szaktárca kiemeli: a rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar emberek jogszabályban rögzített áron kapják az áramot és a gázt, így a magyar lakosság védett a világpiacon kialakult áremelkedésekkel szemben, és továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fizeti. (Az Európai Unióban az áram nálunk a legolcsóbb, a gáz a harmadik legolcsóbb – a szerk.) Tavaly november 15-étől vezette be három hónapra a benzinárstopot az Orbán-kormány, amit a minap újabb három hónappal meghosszabbított. A kabinet a – nem prémium – benzin és a gázolaj literenkénti árát 480 forintos felső határral rögzítette. Januártól kamatstop csökkenti a jelzálogalapú banki törlesztőrészleteket: a tavaly október végi szinten rögzítették e hitelek kamatait – június végéig. Februártól lépett életbe az élelmiszerárstop is: a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell, csirke far-hát és a 2,8 százalékos UHT-tehéntej legfeljebb a tavaly október 15-i árakon forgalmazható. Az intézkedés különösen a gyermekes családokat és az időseket védi.

Emelkedő jövedelmek, nyugdíjak, adó-visszatérítés

A gyermekes szülők, a fiatalok, a nyugdíjasok, a közszféra és versenyszféra dolgozóinak jövedelme a járvány okozta válság ellenére emelkedik. Februárban érkezett meg a családi adó-visszatérítés, a 13. havi nyugdíj, a 25 év alatti fiatalok első szja-mentes fizetése. Emelkedett a minimálbér, a szakmunkás bérminimum, és több százezer dolgozó keresete nőtt a közszférában is.

(A borítóképen: A társadalom szinte egésze kedvezményezettje a rezsicsökkentésnek, de az élelmiszerárstop és kamatstop is jól jön sokaknak)