Tőlem már „mindent elvettek” – fakadt ki az Észak-Magyarországnak a neve elhallgatását kérő egykori mezőőr. A Miskolci Önkormányzati Rendészetnél (Miör) éveken át dolgozott, majd tavaly felmondtak neki. Igazságtalannak tartja, szerinte munkájának statisztikája nem ezt támasztotta alá. Bírósághoz anyagi okok miatt nem fordult.

„Imádtam ezt a munkát!” – hangsúlyozta. Jó érzés volt megtapasztalnia – emlékezett vissza –, hogy munkájuk eredményeként rend volt. „Jaj de jó, hogy itt vannak, mert nyugodtak vagyunk” – állítása szerint gyakran mondták ezt a területen élők. „Most meg kellene nézni, mi van kint!” – mutatott a kialakult helyzetre.

Félnek az emberek

„Most az Újgyőri főtérre akarnak rendőrséget. Minek? Hosszabb ideig voltam kint a vasgyári őrsön, rendkívül hatékony volt a munkánk, de amióta az új városvezetés megjelent, a színvonal esni kezdett, szépen ment le a süllyesztőbe” – foglalta össze tapasztalatait. Úgy látja, ma már félnek az emberek az Újgyőri főtér környékén.

„Folyamatosan jártunk a buszokon, az ellenőröket mi is kísértük. Ott nem volt, hogy valaki jegy nélkül felszállt, vagy hőzöngött. Most nézzék meg!” – mondta.

Arról is beszélt, hogy nem tud pontos statisztikai adatokat mondani, de „most, akik kint vannak az utcán, azok sokkal kevesebben vannak, mint régen voltak”.

Rámutatott: a jelvényesek nagy részét már „kipusztították”, azokat, akik intézkedésekre is jogosultak. Például az nagyon jó, hogy van kamerarendszer, a sétálóutcán sem lehet elbújni, de sokszor nincs már, aki kimenjen. A sétálóutcán minimum 4 ember cirkált, folyamatosan járőröztek, most ritkán látni – húzta alá. Az egykori mezőőr szerint legalább a duplájára kellene növelni a rendészek számát. Azt is elárulta, hogy a vezetés szabályozta, hány kilométert mehetnek a járőrkocsival. Korábban napi 80-100 kilométert is autózhattak a járőrök, most – úgy tudja – 40 kilométernél már szólnak nekik. „Könyörgöm, 40 kilométer Miskolcon, egy külterületen! Az micsoda? Semmi!” – fakadt ki.

Falopás, házfeltörés

A mezőőrök főként külterületeken teljesítettek szolgálatot korábban. A lovasoknak, a kutyásoknak és a többieknek is megvoltak a maguk előnyei, ahol a leghatékonyabban végezhették a munkájukat, egy jól felépített rend szerint dolgoztak. „Mint mezőőr például be tudtam menni a bozótosba.”

Fatolvajokat is elkaptak, de házfeltöréseknél is biztosították a helyszínt, amíg a rendőrség ki nem érkezett. Gyakran kapott a szolgálat olyan bejelentéseket is, amik ellátatlan állatokról, kutyákról szóltak, olyankor mindig ellenőriztek, és ha kellett, beavatkoztak. „Sose volt rám panasz” – emlékezett vissza. Gázspray, bilincs, gumibot – ezek voltak a felszerelései, de azt mondta, egyszer sem kellett használnia a munkája során ezeket, mert mindig szóval igyekezett és sikerült is meggyőznie az embereket.

A rendészeti bizottságról – amelynek vezetője a jobbikos Szilágyi Szabolcs – is érdekes tapasztalatai voltak az egykori mezőőrnek. „Nekem az a furcsa az egészben, hogy amikor meg akarták úgymond buktatni a régi főnökömet, akkor folyamatosan járkáltak be hozzánk. Azt mondták: »Srácok! Adjatok információt! Nagyon jó lesz nektek, higgyétek el!«” (Kovács László Csaba volt az előző vezetője a Miskolci Önkormányzati Rendészetnek, akit a baloldali városvezetés 2020 szeptemberében távolított el hivatalából – a szerk.)

„Irtó hadjárat kezdődött”

„Amikor elmúltak a választások (igazgatóválasztás – a szerk.), utána aki benne volt ebben, irtó hadjárat kezdődött ellene. Kiket irtottak? Aki a rendszer számára nem megfelelő, van véleménye, tud dolgozni, meg másként gondolkodik” – húzta alá. Azokra az időkre úgy emlékezik vissza: „Nem mondták meg konkrétan, hogy létszámleépítés lesz. Közalkalmazottként nekünk félévente értékelés volt. Láttuk és tudtuk, hogy mi nem annyit csináltunk, mint amennyire értékeltek. Utána megkezdődött az irtó hadjárat.” Arra a kérdésre, nem lehetséges-e, hogy valóban rosszul végezték a munkájukat, és ezt próbálták felderíteni, azt válaszolta: „A statisztika nem ezt mutatta!”

Szerettük volna megtudni a Miör álláspontját is, Vincze Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet (Miör) igazgatója kérdéseinkre azt válaszolta, hogy a hatályos törvényeknek megfelelően 15 napon belül válaszolnak.

(Az Észak-Magyarországnak nyilatkozó mezőőr által jóváhagyott és aláírt kéziratot, valamint a vele készült hangfelvételt szerkesztőségünkben őrizzük – a szerk.)

Ezt kérdeztük

Kérdéseink a Miskolci Önkormányzati Rendészethez, a miskolci városházához és a Miskolc Holding Zrt.-hez

– Mekkora a Miör éves költségvetése, és 2013 óta évente mennyi volt ez az összeg?

– A létszám 2013 óta hogyan alakult a testületnél?

– A létszámcsökkentésnél milyen szempontok szerint jártak el?

– Nem érzik úgy, hogy a létszámlefaragás következtében romlott a közbiztonság, a miskolciak biztonságérzete?

– A jelvényesek – intézkedésre jogosultak – körében mekkora volt a leépítés?

– Mit tesznek a helyzet javítása érdekében?

– Miért és mennyivel csökkentették a járőrkocsik futásteljesítményét?

Eredményes seriffrendszer

A Miskolci Önkormányzati Rendészetet még az előző, jobboldali városvezetés hozta létre 2013-ban, új alapokra helyezve a közterület-felügyeletet. 2015-ben például 650 millió forinttal minden idők legnagyobb rendészeti költségvetését fogadták el Miskolcon. Korábban seriffrendszer is létrejött, amit a nagyvárosok között elsőként hoztak létre Miskolcon, és eredményesen működött.

