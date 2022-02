Kardcsörtetésnek indult, aztán megtörtént, amit elképzelhetetlennek hittünk: háború tört ki Európában. Minden bizonnyal van a háborúk kitörésének egy lélektani metódusa, egy háborús pszichózis, ahogyan a kezdetben békés, és szavakban csakis azt akaró politikai vezetők végül belehergelik egymást és magukat a háborúba. A szakirodalom erőszakspirálként ismeri a jelenséget, amikor a felek addig szorítják lépéskényszerbe egymást, addig növelik a téteket és a feszültséget, amíg eljutnak oda, hogy úgy érzik, nincs más lehetőség az igazuk elismertetésére, csak a háború. Ez egy zéró összegű játszma, ahol mindenki veszít végül. Mint mindig, leginkább az emberek és a népek, akik elszenvedik az erőszakot. Most, mindössze néhány nap elég volt a verbális agressziótól eljutni a bombákig, és egy hajnalon megindultak a tankok, helikopterek, repülők. A történelembe így vonul be most már 2022. február 24. napjának hajnala is, amikor orosz egységek lépték át az ukrán határt.



A harcok e sorok írásakor is zajlanak. Hogy miért következett ez be – amikor mindenki békét akart –, és kinek, mennyi a felelőssége ebben, nem tisztünk eldönteni. Lesznek, akik magyarázzák majd, és később ítél a történelem. Az aktuális helyzetről Kárpátalján élő magyaroktól érdeklődtünk telefonon. Nem volt egyszerű elérni és szóra bírni még az ismerősöket sem. Bizonytalanság és félelem uralkodik a magyar kisebbség körében is. Volt, aki nem nyilatkozott, más névtelenséget kért, mert fél, hogy „megtalálják”, ha a helyzet úgy fordul.



„Az óvatosság nem alaptalan, bár jelenleg nincs feszültség itt Kárpátalján az ukránok és a magyarok között, de kiszámíthatatlan mi fog még történni. Ez leginkább attól függ, meddig tart a háború, meddig mennek el az oroszok, és milyen módon zárul majd le” – mondta Taracközi Ferenc a Beregszászi Református Egyházközség lelkésze, miközben éppen a magyar határhoz indult, hogy segítséget nyújtson az ott feltorlódott családoknak, amelyek 18 és 60 év közötti férfi tagjait tegnap éjfél óta nem engedik ki az országból, hadköteles korúak lévén.



Beregsurányi határátkelő, kárpátaljai menekültek érkezen a magyar -ukrán határon az Ukrajnában kitört háború elől menekülve

Forrás: Kurucz Árpád / MW



Milyen hangulat uralkodik a kárpátaljai magyarok között és mire számítanak az elkövetkezendő órákban, napokban?

Nagyon nagy a bizonytalanság, a félelem az emberekben. Férfiakat már alig látni az utcán, mert sokan még az éjszaka folyamán, mielőtt lezárták előttük a határt, átmentek Magyarországra. Akik itthon maradtak nem szívesen mutatkoznak, mindenki óvatos. Azok a hírek járnak, hogy rövidesen megkezdődik a sorköteles emberek összeszedése. Ez jelen pillanatig még nem történt meg, de a rendelet már kijött róla, mivel hadiállapot lett kihirdetve. Bármikor behívhatják a 18 és 60 év közötti férfiakat. Olyan szóbeszédek is szárnyra kaptak – ilyen feszült helyzetben talán érthetően találgatnak az emberek –, hogy akár az utcáról is bevihetnek embereket katonának. Eddig (a beszélgetés idejéig – a szerk.) még nem történt semmi, Beregszászon nyugalom van. Viszont sok nem kárpátaljai rendszámú autót látni, ami azt jelenti, hogy a főváros felől útnak indult menekülők, főleg a tehetősebbek, már ide értek. Az összes szállodát és apartmant lefoglalták. A céljuk valószínűleg az, hogy tovább menjenek Magyarországra vagy nyugatra. Kárpátalja ideiglenes megálló lehet.



Hová mennének, mi az úticél?

A legtöbben mennek vagy mennének tovább természetesen, de az életbe lépett tilalom miatt az érintett férfiaknak itt kell maradniuk. Csak a család többi része mehet át a határon. Hallottam olyanról, hogy egyes „nagy ukránok” próbálkoznak így is átjutni, de nem hiszem, hogy kiengedik őket.



A hírek arról szólnak, hogy fogytán a benzin, az áru a boltokban és a bankok többsége sem nyitott ki, ezért nem tudnak sokan pénzhez jutni sem.

Az alapvető élelmiszerek, mint a liszt, cukor, étolaj, tésztafélék és hasonlók már egyáltalán nem kaphatók. Kenyér reggel még volt néhány helyen, de több pékség bezárt, nem tudom a következő napokban hoznak-e valahonnan. Hasonló a helyzet az üzemanyagokkal. Van, ahol már elfogyott, máshol maximum húsz litert lehet vásárolni, de mindenhol sorok állnak. Utánpótlás nincs. Komoly nehézség, hogy a bankok bezártak, átutalások nincsenek, a készpénz kifogyott az automatákból.

Forrás: Sipeki Péter





Ha már most kifogyóban vannak ezek a készletek, mi lesz, ha ideér a nagyobb menekülthullám? Hogyan látják el őket?

Ez nagy kérdés. Mi, mint egyház, próbálunk különböző segélyeket mozgatni, behozni például Magyarországról. A magyar kormány kijelentette, hogy a humanitárius szállítmányoknak elsőbbséget adnak a határon és ők is küldenek segítséget. A Református Szeretetszolgálat is ígérte, hogy hoznak adományokat. Megtesszük, amit tudunk.



Az ukrán állami szervek mit tudnak lépni, várható tőlük segítség?

Azt látom, hogy nincs semmi a kezükben. Beregszászban is átvette már a város irányítását a katonai kormányzó, és a megye vezetését is. Amit eddig kihirdettek az annyi, hogy biztosítják a létszükségleteket szolgáltató rendszerek működését, mint például a víz- gáz- és áramellátást. A polgármesteri hivatal felhívást tett közzé, hogy az emberek segítsék egymást, figyeljünk egymásra. Ők ennél többet nem tudnak egyelőre tenni.



Személyesen, úgy is, mint lelkész és mint családos ember, négy gyermek édesapjaként, hogyan éli meg ezt a helyzetet? A legidősebb gyermeke már sorköteles.

A család nagy dilemmában volt, hogy menni vagy maradni, én azt szerettem volna, hogy a feleségem a kicsikkel menjen át Magyarországra rokonokhoz, akik már többeket befogadtak, de nem akartak engem itt hagyni. Én nyugodtabb lettem volna, de azt mondták, ők meg úgy nyugodtabbak, ha együtt a család. Mivel én semmiképpen nem mentem volna, mert amíg tudok, itt kell segítenem az embereket, a gyülekezetemet, ezért mindenki maradt. Véletlen szerencse, hogy a fiam, akit érintene a sorozás, éppen kint dolgozik Olaszországban önkéntesként, így érte most nem kell aggódnunk. A gyülekezetből a férfiak nagy része már elment, az istentiszteleteket amíg lehet megtartjuk. Jövő vasárnap sokan fognak hiányozni.



Számítanak arra Kárpátalján, hogy elér odáig a háború?

Meg van az esélye akkor, ha a szárazföldi orosz csapatok nyomulnak előre, az ukrán hadsereg pedig hátrál ide. Ha beszorulnának Kárpátalja térségébe, akkor itt is harcok lennének.

Beregsurányi határátkelő, kárpátaljai menekültek érkezen a magyar -ukrán határon az Ukrajnában kitört háború elől menekülve

Forrás: Kurucz Árpád / W





Gondolom ez attól függ, hogy az oroszok hol akarnak megállni, mikor gondolják azt, hogy elérték a katonai céljukat?

Elvileg azt nyilatkozta Putyin, hogy addig harcolnak, amíg az ukrán hadsereg ellenáll és amíg le nem mond vagy le nem cserélik a jelenlegi kormányt. (Közben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter bejelentette, hogy ha az ukránok leteszik a fegyvert, tárgyalásokat kezdenek a rendezésről az ukrán kormánnyal - a szerk.) A beszélgetésünk idején már harcok folynak a fővárosban, de Kijev elfoglalása nem biztos, hogy elég lesz az oroszoknak, ha a harcok máshol tovább folytatódnak, hiszen sok katonailag fontos létesítmény van az ország nyugati részén is. Zelenszkij kormányfő nyilatkozta, hogy hajlandó lenne tárgyalni az ország semlegességéről, hogy lemondanak a NATO tagságról, de ez lehet, hogy már kevés. Hamarosan kiderül.



Mi a kárpátaljai magyarok véleménye arról, hogyan fajulhatott idáig a konfliktus, szinte néhány nap alatt?

Itt úgy látjuk, hogy ez nagypolitika. Putyin és Biden elnök méri össze az erejét. A másik fél nem úgy reagált ahogyan szerették volna. Azt gondolom, hogy ez a forgatókönyv már meg volt az oroszoknál is, csak addig nem vették elő, amíg olyan reakciókat nem kaptak az EU-tól és Amerikától, amilyeneket, és akkor ezt választották. Ehhez mindenki hozzátette a maga részét. Sajnos háború lett belőle, ami nem jó, mert emberi életek vesznek el és forognak kockán. Hiába korlátozódik a rombolás a katonai célpontokra, elkerülhetetlenek a civil áldozatok is. Abban reménykedünk, hogy mielőbb tárgyalóasztalhoz ülnek inkább és vége lesz a harcoknak.

Beregsurányi határátkelő, kárpátaljai menekültek érkezen a magyar -ukrán határon az Ukrajnában kitört háború elől menekülve

Forrás: Kurucz Árpád / MW





Reménykedik Ukrajnában bárki győzelemben, akár úgy, hogy végül mégis beavatkozik a NATO vagy a nyugat?

Semmi esélyt nem látok erre. Ma reggel volt Zelenszkij kormányfővel egy interjú, szólt az ukrán néphez, amiben elmondta, hogy beszélt mind a huszonhét EU tagállam vezetőjével és kérte, hogy egyértelműen nyilatkozzanak arról, hogy számolhatnak-e a NATO-val, katonai segítséggel vagy nem? És mindenhonnan azt a választ kapta, hogy Ukrajnával vannak, de katonai támogatást nem fognak adni és már a NATO tagság sincs napirenden.



Egy vereség esetén létező veszély-e a magyar kisebbség számára, hogy az esetleges frusztrációt rajtuk, a kisebbségeken vezetik le?

Ha most megállna a háború és lényegében minden maradna a régiben, akkor lehetséges veszély lenne, mert sok feszültség összegyűlt az emberekben. Amennyiben az oroszok addig mennek, amíg ezt a vezetést le nem váltják, onnan kezdve teljesen új felállás jönne. Ami megint csak kiszámíthatatlan. Ha exkalálódna a háború, akkor is bármi lehet.”

Beregsurányi határátkelő, kárpátaljai menekültek érkezen a magyar -ukrán határon az Ukrajnában kitört háború elől menekülve

Forrás: Kurucz Árpád / MW





És milyen jelenleg Magyarország megítélése az ukrán embereknél?

Úgy látom, hogy pozitívan viszonyulnak hozzá, mert látják, hogy Magyarország nyitott a segítségnyújtásra. Fogadja a határon átmenő ukránokat is. Ígéret szerint segélyszállítmányokat is küldeni fognak. Ez most a legjobb politika! Ha a segítségnyújtásban odaáll Magyarország, és főleg élelmiszerrel segíti az itt élőket, ukránokat és magyarokat is, akkor ez sokat fog jelenteni az egyszerű népnek. Egyelőre nagy a várakozás és a félelem, de hadd legyen az utolsó szó az, hogy az Isten hatalmasabb mindenkinél. Istenbe vetett bizalommal tekintünk előre és tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik.