– Hitvallásom, hogy minél több emberrel találkozzak, mert ez szükséges ahhoz, hogy a választókerületemben élő közel százezer ember érdekeit hatékonyan képviselni tudjam – mondta az Északnak Tállai András országgyűlési képviselő, aki indul az áprilisi választáson megyénk 7. számú választókerületében. A honatya szerint a voksolás igazi tétje, hogy a 12 év eredményei, a fejlődés folytatódik, vagy a víziók nélküli, regnálása idején károkat okozó baloldal tér vissza a hatalomba.

„Nyergeljetek! A kampány elkezdődött!” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a kampányindítón. Ön már felnyergelt?

Mindig „lovon” járom a körzetemet, nyerget cseréltem.

„Mindenhol ott van, talpal” – múltkor ezt olvastam önről egy cikkben. Miért tartja fontosnak, hogy találkozzon az emberekkel?

1998 májusától vagyok országgyűlési képviselő, az első perctől az a hitvallásom, hogy minél több emberrel találkozzak, ismerni őket, amikor jókedvűek, amikor problémával küzdenek, megismerni, amikor közösségben vannak, belelátni az emberek mindennapjaiba. Ez szükséges ahhoz, hogy a választókerületemben élő közel százezer ember érdekeit hatékonyan képviselni tudjam.

Tavaly ősszel összehívta a térség polgármestereit Mezőkövesden, ahol közösen értékelték a jelent és az elkövetkezendő idők feladatait. Miért?

Igen, ezek rendszeresek, többféle módon zajlanak: összehívom az összes településvezetőt, vagy a választókerület három társulásának vezetőivel egyeztetek, de arra is van példa, hogy mikrotérségekkel folyik a párbeszéd. Ezt fontosnak tartom, hiszen a polgármesterek tudják legjobban, hogy mi van a településükön, milyen fejlesztéseket szeretnének az ott élő emberek.

Mire jutottak? Mennyire lehet a különböző – politikai és gazdasági vagy egyéb más – érdekeket, célokat közös nevezőre hozni?

Nagyon sok munka van abban, hogy a települések között nincsenek feszültségek.

Ezt saját érdemének tartja?

Én arra hívom fel a figyelmet, hogy mindenkinek azonos a célja, ezért mindenkit kell támogatni, és ezt nemcsak mondom, de így is teszem. Évtizedek óta működik a rendszer, a településvezetők elfogadták: ha valami nem sikerül most, legközelebb sikerül. Emiatt tudunk mindig közös nevezőre jutni. Minden önkormányzati választás után leülök a választókerületem 54 polgármesterével legalább egy-egy órára, és megkérdezem, hogy mit szeretnének. Ők elmondják, én jegyzetelek. Aztán megdöbbennek, amikor ezt a jegyzetet előveszem a ciklus közepén vagy végén, és felsorolom, hogy ez is teljesült, meg az is. Együtt konstatáljuk, hogy a munkát közösen elvégeztük, és az adott település szépen halad előre.

Az önkormányzatok hogy élik meg, hogy a Covid miatt voltak olyan kormányzati intézkedések, amelyek – a közös teherviselés kapcsán – nem könnyítették meg éppen a helyzetüket?

Szóvá tették, de nem volt belőle komoly probléma, mert megértették, hogy az önkormányzatoknak is részt kell venniük a feladatban, hogy le tudjuk győzni a pandémiát.

Az iparűzési adó kiesése azért érvágás volt.

Ez igaz lenne, ha nem történt volna meg a teljes kompenzáció, de volt, így a településeket nem érte veszteség. Más módon keletkezett némi mínuszuk, de ahogy már mondtam, belátták, hogy mi miért történik, és kigazdálkodták a működésüket.

Ha összeveti a baloldali kormányok és az Orbán-kormány önkormányzatokhoz való viszonyát, akkor mit lát? A helyzet megítélésében igencsak kompetens, hiszen 2010–2014 között önkormányzati államtitkár volt.

Amikor 2010-ben kétharmaddal megnyertük a választást, úgy vettük át az önkormányzati rendszert, hogy az lényegében működésképtelen volt, számos helyhatóság csődközeli helyzetbe sodródott. Első lépéssel gyors támogatásokkal segítettünk, végül a magyar önkormányzatok 1300 milliárd forintos teljes adósságállományát átvállalta a kormány. Ezzel párhuzamosan átalakítottuk az önkormányzati rendszert. A baloldal állításával szemben minden önkormányzati jogosítvány – van választás, van vagyonuk és van költségvetésük – megmaradt. Az olyan feladatokat, amelyeket a baloldali alulfinanszírozás miatt viszont képtelenek voltak ellátni – például az oktatási és az egészségügyi feladatokat –, azokat az állam átvállalta. Amit létrehoztunk, az működik: nem hallani csődhelyzetekről.

A Covid mennyiben alakította át a matyóföldi emberek életét?

Nagyon, ezt mindenki érzi, hiszen lecsökkentek a személyes találkozások. Az emberi kapcsolattartás talán csorbult, de bízom benne, hogy legyőzzük a Covidot, és visszatérhetünk e téren is a megszokott életünkhöz.

A vállalkozók hogyan vészelték át a járványt? „Ha munka van, minden van” – mondta Orbán Viktor. Dél-Borsodban „minden van”?

2020. április és május hónapban több mint ötven – legalább ötven főt foglalkoztató – vállalkozást kerestem fel, és próbáltam tudakozódni, mit okoz számukra a vírus. Nem volt örömteli a helyzet! Aztán később örömmel tapasztaltam, hogy a vállalkozások kitartása és a kormányzati támogatások eredményeképpen mind a gazdasági teljesítményükben, mind a munkahelyek számát illetően elértük a válság előtti szintet, sőt sokan meghaladták azt.

Mi nem a drogokban hiszünk, ahogy Sermer Ádám, hanem a közös célokban és a kemény munkában! - Tállai András

Milyen kitörési pontjai vannak Dél-Borsodnak?

Jelentős a mezőgazdasági tevékenység, az ipari teljesítmény, de van itt bánya is, és ezenfelül a turizmus is nagyon erős. Mindezek ismeretében kijelenthető, hogy Dél-Borsod több lábon áll. A legfontosabb, hogy ezeket az értékeinket meg tudjuk tartani, és ezek a vállalkozások tovább erősödjenek. A turizmusban hihetetlen lehetőségek vannak a gyógyfürdőink, a vízi- és kerékpáros, valamint az ökoturizmus révén. Kiemelni azonban egyetlen területet sem szeretnék, hiszen a lehetőségek széles skálán mozognak. Azt azonban megjegyzem: van nekünk egy hatszáz hektáros repülőterünk. Ha ezt sikerül fejlesztenünk, az újabb hatalmas lökést adhat majd a régiónknak.

Ha visszatekint az elmúlt évekre, évtizedekre, mire a legbüszkébb?

Amikor idehaza 3:0-ra megvertük a Fradit! (Nevet.) De komolyra fordítva a szót, arra, hogy Dél-Borsod minden területen jelentőset lépett előre, és hatalmas fejlődés előtt áll!

Ezt látják az emberek, és ebben milyen szerepet tulajdonítanak önnek?

Igen, látják! Bármelyik településre megyek, azt tapasztalom, hogy nem azért dicsérnek szembe, mert az nekem jólesik, vagy úgy illik, hanem mert úgy is érzik az ott élők! Meg ha megenged egy személyes megjegyzést a korábbi kérdésre, akkor a két unokámra is rendkívül büszke vagyok. Ők új lehetőségek, csodák az életemben.

Akkor a miniszterelnök úr mellett új főnökei is lettek?

Abszolút! Az unokáimnak nem tudok nemet mondani.

Például?

Múltkor a meccsnézés helyett mesét kellett nézni: átkapcsoltam a tv-t.

Ha már szóba került a miniszterelnök úr, ahogy Orbán Viktor, úgy ön is focizott. Igaz az, hogy Törő volt a beceneve a világklasszis újpesti Törőcsik András után?

Igaz. Azért kaptam, mert a Magyarország–Jugoszlávia meccsen Törőcsik András – aki a kedvencem volt – rúgott egy csodás gólt: alányesett a labdának, amely így a kapus fölött a hálóba hullott. Másnap egy ahhoz hasonlót rúgtam én is. Onnét ragadt rám ez a becenév.

„Táncolt” is? Törőcsiket ezzel buzdították a szurkolók, hogy cselezzen, parádézzon.

Azt talán nem, de voltak sikereim Görbeházán. Gólokat is rúgtam, de nem annyit, mint amennyit szerettem volna. A futballban a lehetetlen nem létezik – mondta egyszer Cristiano Ronaldo.

És a politikában?

CR mindent megtett és megtesz a sikerért, példakép lehet sokak számára, de a politika kicsit más, a politikában a szorgalom és a tehetség sok mindenre elég, de nem mindenre, nagyon sok készség és képesség kell még hozzá.

A kampány elkezdődött. Mire számít?

Az elmúlt 12 évben egy élhető országot alakítottunk ki – benne a régiónkkal –, gondoljunk a nemzetpolitikára, családtámogatási rendszerre, otthonteremtési politikára, az adócsökkentésekre, a nyugdíjak és a bérek emelésére vagy a 25 éven aluliak adómentességére, hogy csak néhányat említsek. Ezen nem emelkedhet felül a baloldal politikája, amelynek semmilyen üzenete, célja nincs, csak az, hogy ne Orbán Viktornak hívják a kormányfőt. Bízom az emberek bölcsességében és tapasztalatában.

Hogy látja az előválasztást?

Előre leosztották a választókörzeteket, és ahhoz csináltak egy ilyen választási bohózatot, színjátékot. A miniszterelnökjelölt-állítás pedig egy vicc: az nyer, akinek még pártja sincs, akit számításba sem vettek.

Mit gondol az ellenfeléről, a budapesti, liberális Sermer Ádámról?

Már tudom a nevét. Néha kikocsikázik Budapestről Dél-Borsodba, de fogalma sincs az itt élők gondjairól, vágyairól, terveiről. Azt már látom, hogy sértegetni, bántani, gúnyolódni azt tud, de én ebben sosem voltam partner, most sem leszek. Nem hiszem, hogy az a jobb jelölt, aki a másikat jobban le tudja járatni. Dél-Borsod kudarca lenne, ha őt választanák meg az emberek, de erre nem sok esélyt látok.

Sermer Ádám a drogfogyasztást liberalizálná. Ismerjük a Fidesz ezzel ellentétes álláspontját, de mit gondolnak a dél-borsodi emberek?

Ez egy „tájidegen” szemlélet, amit ő ide is szeretne hozni. Beszélgettem erről sok helybéli emberrel, és ők is, én is azt gondoljuk, hogy mi nem a drogokban hiszünk, ahogy Sermer Ádám, hanem a közös célokban és a kemény munkában!

Mire számít a választáson?

A baloldal regnálásakor Gyurcsány Ferenc vezetésével csődbe vitték az országot, „hazudtak reggel, éjjel meg este”. A 2008–2009-es válság idején adót emeltek, bért csökkentettek, több százezer ember vesztette el a munkáját. Elvették a 13. havi nyugdíjat, a közszférában dolgozók 13. havi bérét, és elvettek egyhavi bért az egészségügyi dolgozóktól és a pedagógusoktól. Márki-Zay Péter pedig Gyurcsány Ferenc kottájából játszik, ő a magyar hangja, hiszen be is jelentette, hogy nincs szükség minimálbérre, rezsicsökkentésre, és magánosítani kellene az egészségügyet, hogy csak néhány népnyúzó ötletet említsek! Meggyőződésem, hogy április 3-án a választók az ilyen tervekre – és korábbi tettekre – hathatós választ fognak adni!

(A borítóképen: Tállai András hangsúlyozta, hogy „az elmúlt 12 évben egy élhető országot alakítottunk ki”)