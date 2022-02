A 2021- es év munkájára is kitért dr. Kiss Attila vezérőrnagy, megyei rendőrfőkapitány kedden reggel, amikor tavaly szeptemberi kinevezése óta második alkalommal hívta meg a megye sajtójának munkatársait kötetlen beszélgetésre.

Nagyon jó csapatot vett át, ami elsősorban dr. Mecser Tamás bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesnek köszönhető, aki az év kétharmad részében vezette a főkapitányság munkáját – mondta. Elhangzott: 2010-hez képest a bűncselekmények száma jelentősen csökkent. Mivel 2020 a Coviddal terhelt év volt, amelyben a korlátozások egyébként is alakítottak a statisztikákon, így a főkapitány főleg a 2019-es adatokhoz hasonlította a tavalyi évet, de ebben az összehasonlításban is kedvezőbb adatokat mutatott 2021 a bűncselekmények számát tekintve.

A statisztikánál fontosabb, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete javuljon – mondta el kedden dr. Kiss Attila megyei rendőr-főkapitány, amikor a sajtó munkatársainak értékelte a rendőri munka eredményeit. Igyekeztek a közterületi jelenlétet növelni, amelyben minden társszervezet segítségét igénybe vették.

Jók a felderítési mutatók

A bűncselekmények területi eloszlásában nagy változás nem történt 2021-ben az előző évekhez képest. Azok több mint felét továbbra is két kapitányság illetékességi területén követték el. Majd’ 40 százalékát a miskolci, míg 13 százalékát az ózdi kapitányságot érintően. A maradék oszlott el a többi nyolc kapitányság illetékességi területén.

A nyomozati tevékenység 2010-hez képest több mint 16, a 2019-es évhez képest 2,4, de az utolsó két év adataihoz képest is több mint 6 százalékkal növekedett dr. Kiss Attila tájékoztatása szerint. A javulás vonatkozik a felderítésekre is, amelyben 2019-hez képest majdnem 8 százalék az emelkedés.

A súlyos bűncselekmények közül az emberölések nem nagy számban jelentek meg 2021-ben, a rablások tekintetében viszont megyénk a második az országban úgy, hogy az ötödik helyen álló megyében feleannyi rablás történt, mint nálunk. Ez egészen pontosan 48 rablást jelent, amelyből viszont egyetlen esetben nem lett meg eddig az elkövető, a többit felderítették a megye rendőrei, amely mindenképpen pozitívum. Az országos átlagnál viszont sokkal jobbak az adatok a lakásbetörések és a lopások felderítésében – előbbinél 12, utóbbinál 5 százalékos javulás volt 2021-ben 2019-hez képest.

A főkapitány azt is elmondta, összesen majdnem 80 ezer óra közterületi szolgálatot láttak el a megye rendőrei, amelynek kapcsán megjegyezte, hogy a rendőrség állományát is elérte a Covid-fertőzés. Ez jelentősen nehezítette a munkájukat. De így is 84 ezer intézkedés történt az év folyamán, és 5200 elfogás.

Beszélt dr. Kiss Attila a sajtóreggelin a közlekedési helyzetről is. Mint elmondta, csökkent 2021-ben az előző évhez képest a személyi sérüléses balesetek száma 15 százalékkal, és ezekben a balesetekben 20 fővel kevesebben sérültek meg. Viszont nőtt a halálesetek száma 20-ról 31-re.

Ennek kapcsán dr. Kiss Attila érdekességképpen megjegyezte, hogy utoljára 20 haláleset az utakon 1963-ban történt, noha azóta sokat fejlődött a motorizáció.

Sok az ittas baleset

Továbbra is magas az ittasan okozott balesetek száma a megyében. 2021-ben a balesetet okozók ellenőrzésénél majdnem tíz százalékban mutatott pozitív értéket a szonda. Meglepő adatként hangzott el, hogy a közúti balesetek okozói tíz százalékban kerékpárosok voltak, míg személyautóval közlekedők 63, teherjárművet vezetők pedig 8,5 százalékban. Ezért fontosnak gondolják a két keréken közlekedők esetében a prevenciót.

A főkapitány kitért arra is, hogy voltak technikai fejlesztések 2021-ben a megyei rendőr-főkapitányságnál. Példaként említette: egyedülálló módon egy minilabor is van a megyében, amellyel már a helyszínen ki tudják mutatni, ha kábítószert fogyasztott a gépjárművezető.

Korszerűsítést is végrehajtottak egy pályázatnak köszönhetően a főkapitányság és a kapitányságok épületén. A nyílászárócserét és épületszigetelést tartalmazó projekt összértéke kétmilliárd forint volt.