A személyszállítással foglalkozó taxis szektor a Covid által legjobban sújtott ágazatok közé tartozik, és ez rendkívül látványosan megjelent Magyarországon mind a vállalkozások számában, mind az eredményükben. 2020-ban 40 százalékot esett a taxitársaságok összesített árbevétele, adózás előtti eredményük pedig gyakorlatilag lenullázódott, ezzel pedig a szektor eredményessége a 2010-es évek elejének szintjére esett vissza. A járványidőszak következtében 20 százalékkal esett vissza a taxis egyéni vállalkozók száma országszerte, ez nagyjából 1500 taxist jelent – olvasható az Opten Észak-Magyarországnak eljuttatott közleményében. A közleményből az is kiderül, hogy összességében ezeket a hatásokat a mai napig nem tudta kiheverni a szektor. A kereslet ugyan felfutóban van, de még mindig nem rendeződött vissza a korábbi szintre, az egyéni vállalkozók egy része pedig még nem tért vissza a működésbe. Jól jellemzi a szektor gyakorlati működését, hogy jelenleg egy-egy napon belül, időpont függvényében, egyszerre jelentkezhetnek a munkaerőhiány és kereslethiány jelei is.

Pozitív adatok

A járvány alatt a kormányzat igyekezett segíteni a szektoron az adókedvezményekkel, sőt a taxis világban még némi tisztulás is zajlik a büntetett előéletű taxisok kizárásával. Ezzel együtt a taxis egyéni vállalkozók száma tovább esik. Ugyanakkor a szektort érintő szabályozásnak láthatóak pozitív jelei is, az ágazatban ugyanis megállt a társas vállalkozások számának csökkenése, és év vége felé az alkalmazotti létszám is növekedni látszott.

A tavaszi és nyári szezonra bizakodóan tekintünk a kollégáimmal - Papp Attila

„A taxisoknak a bevételei a tavalyi évben stabilizálódtak, sőt egy enyhe emelkedést mutatnak, de még nem érik el a 2020 előtti árbevételt, és ebben az évben még nem tudunk releváns információt közölni, hiszen a január – mint minden évben – egy húzósabb időszak a taxisok számára, hiszen ilyenkor kevesebb a fuvar az ünnepek után. A kereslet az előző év végi hónapokhoz képest csökkent, de ez a járvány előtt is így volt. Az árbevétel stabilizálódott, de ez majd a KSH-adatok alapján, az éves bevallásokban fog megmutatkozni ténylegesen, hogy mennyire lett a szektor helyzete stabil, de jelenleg azt tudom mondani, hogy a javulás ellenére még a 2019-es időszak alatt vannak ezek a számok” – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) elnöke.

– Tavaly, amikor megszűntek a korlátozások, azt lehet mondani, hogy visszaállt a régi rendszer, így az éjszakai forgalom is jelentős volt. Olyan volt, mint a korábbi „békeidőkben”. Ahhoz képest, hogy év eleje van, ugyanakkora forgalmat tudunk lebonyolítani itt Miskolcon, mint a korábbi években, tehát mondhatni, teljesen átlagos forgalom van. A tavaszi és nyári szezonra bizakodóan tekintünk a kollégáimmal együtt, hiszen vélhetően lezárások és korlátozások nem lesznek, így a forgalmunk valószínűsíthetően visszaáll a régi kerékvágásba – mondta el az Észak-Magyarországnak Papp Attila miskolci taxisofőr.

(A borítóképen: Optimistán tekintenek az év elé (illusztráció))