A miskolci központtal működő Nemzetközi Béketeremtők Ligája jótékony szellemiségéhez híven idén is elindítja karitatív akcióját, az Együtt Borsodért projektet, immár kiterjesztve minden megyénkbeli településre. A szervezet jótékonysági bizottságot hozott létre, amelynek tagjai az ország különböző pontjain élnek, és aktívan munkálkodnak. Céljuk, hogy a januártól novemberig terjedő, nem ünnepi időszakban, amikor a rászorulók kevesebb segítséget kapnak, ruha-, bútor-, használatitárgy- és tartósélelmiszer-gyűjtéseket és -osztásokat szervezzenek.

Emellett folytatódik az „Érted! Érted?” című előadás-sorozatuk is, amelyen keresztül nehéz körülmények között élő fiataloknak igyekeznek reményt és élhetőbb jövőképet adni. Életvezetési tanácsadást, motivációs előadásokat és tréningeket is szerveznek a 14–22 éves korosztály számára. Mindez adományokból és a jótékonysági bizottság keretösszegéből valósul meg.

Szebb jövőképet adnak

– Nagyon erős, húszfős, miskolci önkéntes csapatunk állt össze, amely kifejezetten a jótékonysági akcióinkra fog koncentrálni megyeszerte. A legtöbben valamilyen módon érintettek, van közöttük mentálhigiénés szakember, orvos, pedagógus és szociális munkás is – mondta az Északnak Szurasenkó Dániel, a Nemzetközi Béketeremtők Ligájának elnöke. – Kivétel nélkül minden Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településre szeretnénk eljutni, ezért együttműködési megállapodást kötünk a helyi önkormányzatokkal, amelyek segítenek abban, hogy a valóban rászorultakhoz jussunk el. Ahol pedig ezt nem szeretnék, ott az egyházakat keressünk föl. Eddig Alsóvadászon, Fájban, Kázsmárkon és Mérán folytattunk sikeres tárgyalásokat. Életvezetési tanácsadás-sorozatunkkal most nem iskolákat, hanem hátrányos helyzetű családokat keresünk föl. Diplomás romákat is felkértünk, hogy saját szakterületükről tartsanak előadást példaadó jelleggel.

(A borítóképen: Szurasenkó Dániel egy korábbi jótékonysági akciónál)