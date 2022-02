A kereszténység és a keresztény Európa jövőjéről is tanácskoztak Miskolcon, a KDNP Önkormányzati Tanácsának országos konferenciáján. Az orosz–ukrán háború humanitárius kérdései azonban fontos aktualitást adtak a kétnapos megbeszélésnek.

„A magyar állam megoldja a menekültek elhelyezését, mindenkiről gondoskodni fogunk” – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke Miskolcon. Hozzátette, hogy a magyar nemzetiségűek mellett mindenkinek, „az ukránoknak, a ruszinoknak és az Ukrajna felől érkező harmadik ország polgárainak is segítséget nyújt Magyarország”.

„Mint a NATO és az Európai Unió tagja, Magyarország a szükséges lépéseket megteszi, lojálisan a NATO-hoz és az unióhoz, külön figyelemmel Magyarország nemzeti érdekeire – hangsúlyozta Semjén Zsolt. – Magyarország kormánya a magyar emberek védelmében és érdekében mindenképpen elkerüli azt, hogy bármilyen háborús konfliktusba bonyolódjunk, vagy megpróbáljanak minket akár kívülről, akár belülről belerángatni konfliktusba.”

Kiemelte: a hadsereg és a rendőrség biztosítja, hogy fegyveres csoportok nem sodródhatnak át Magyarországra. „Sem fegyvert, sem katonát nem küld Magyarország, hiába szeretné ezt a baloldal. Hazánk a magyar emberek védelmét minden értelemben biztosítani fogja” – húzta alá.

Meg kell óvni a gyermekeket

Semjén Zsolt szerint a legfontosabb tétje a választásnak az, „hogy olyan kormánya lesz-e Magyarországnak, amelyik a nemzeti érdekeket képviseli, vagy pedig olyan, amelyik különféle külföldi befolyásnak engedve a magyar emberek érdekét másodlagosnak tekinti”.

Beszélt a keresztény civilizáció védelméről is. „Hangsúlyozom, hogy ez nem vallási kérdés, mert ennek azok az emberek is részesei, akik nem gyakorolnak hitéletet. Azért fontos a kormány és a politikai közösségünk számára, hogy keresztény civilizációnkat megvédjük, mert ebből olyan dolgok is következnek, mint a lelkiismereti szabadság vagy a nők tisztelete.”

A családok és a gyermekek védelméről is kifejtette álláspontját. „Szeretném határozottan tudatosítani mindenkiben, hogy a magyar kormány senkinek nem ad életvezetési tanácsokat, egyetlen felnőtt ember életébe sem szól bele. A magán­életében minden honfitársunk azt csinál, amit akar. De a gyerekeink védelmében mindenfajta szexuális propagandát megakadályozunk az óvodákban és az iskolákban. A gyerekek szexuális nevelése ugyanis egyedül a szülőkre tartozik, nem pedig az ­NGO-k­ra vagy akár Brüsszelre.”

„Van mit megvédenünk”

„A keresztény hit nemcsak Magyarország, hanem az egész európai kontinens fennmaradásának a záloga, ezért mindannyiunknak tennünk kell azért, hogy ezeket a gyökereket megőrizzük.” Erről Varga Judit igazságügyi miniszter beszélt. A közelgő választásokról szólva kiemelte: „Európai kontextusban sem kicsi a tét, hiszen a tét az, hogy Magyarország továbbra is képes lesz-e megőrizni szuverenitását, önrendelkezési jogát, döntési szabadságát, legyen szó akár családjaink jövőjéről, akár arról a kérdésről, hogy mi dönthessünk abban, kikkel akarunk együtt élni, vagy legyen szó saját energia- és adópolitikánk megválasztásának a jogáról. Van mit megvédenünk, hiszen rengeteg eredmény bizonyítja, hogy a nemzeti érdekeket előtérbe helyező konzervatív politikát folytatni kell Magyarországon. Választhatunk a 2010 előtti baloldali kormányok teljesítménye és a nemzeti konzervatív kormány teljesítménye között.”

Varga Judit igazságügyminiszter Forrás: Vajda János

Varga Judit rámutatott, hogy 2010 előtt magas munkanélküliségről, kaotikus közbiztonságról és rezsiár­emelésről szóltak a hírek. „Egy olyan uniós politikát vitt korábban a baloldali kormányzat, amely soha nem a magyar érdekeket szolgálta” – összegezte Varga Judit.

Csöbör Katalin országgyûlési képviselõ Forrás: Vajda János

„Magyarországnak mindig is volt keresztény válasza a világ változásaira – mondta Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1-es választókerület elnöke. – Volt, amikor tudásunkkal gyarapítottuk Európát, volt, amikor karddal kellett megvédenünk a pogány veszedelemtől. Azt se felejtsük el, hogy Magyarország volt az az ország, ahol először mondták ki a vallásszabadságot, hogy mindenki saját hite szerint gyakorolhatja azt. Nagy lelkészeink, papjaink vállalták a vértanúhalált és sokszor a börtönt is. És ma, a 21. században is van keresztény válaszunk a világra.” Az országgyűlési képviselő szólt arról is, hogy keresztény értékrendet valló kormányra van szükség.

20 milliárdos népjóléti csomag

A jelen értékeiről beszélt dr. Kiss János miniszterelnöki biztos, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2-es választókerületének elnöke. Kiemelte, hogy a Fidesz–KDNP vezette kormány volt az, amelyik felismerte 2010-ben, hogy Magyarországnak munkaalapú társadalommá kell válnia. „Amikor 1 millió munkahely létrehozásáról beszélt a kormány, akkor a baloldalon csak mosolyogtak, és ironikusan legyintgettek, aztán amikor a cél megvalósult, ezek a ­legyintések megszűntek. Ennek a programnak is Miskolc volt az egyik legnagyobb haszonélvezője, hiszen 2010-ben a borsodi megyeszékhelyen több mint 12 százalékos volt a munkanélküliség. Ez a munkahelyteremtési program pedig oda vezetett, hogy 4 százalékos jelen pillanatban a munkanélküliségi mutató Miskolcon” – húzta alá dr. Kiss János.

Kiss János kormánymegbízott Forrás: Vajda János

Kiemelte, hogy a kormányzati intézkedések révén mintegy 20 milliárd forintnyi népjóléti csomag érkezett csak Miskolcra: „9 milliárd a miskolci nyugdíjasoknak, 9 milliárd forintnyi szja-­visszatérítés összességében 30 ezer miskolci családnak, és megközelítőleg másfél milliárd forint maradhat a 25 év alatti fiatalok zsebében.”

