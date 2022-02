„Információink szerint az elmúlt egy esztendőben a Mikom Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.-nél közel 90 milliós hiányt halmozott fel a baloldali városvezetés, most már tisztán látható, hogy nemhogy a közlekedési vállalatot nem képesek rendbe tenni, hanem a saját médiájukat sem képesek normálisan finanszírozni” – mondta Hollósy András, a miskolci Fidesz–KDNP szóvivője az önkormányzat legutóbbi közgyűlési ülésén. A kommunikációs cég üzemelteti többek között a Miskolc Városi Televíziót, a Minap hírportált és kiadja a Miskolci Napló hetilapot is.

Elismerték

„A kommunikációs cég önkormányzati támogatásokat is felhasznál, és ez a 90 milliós veszteség abból adódik, hogy a korábbi évekhez képest ennyivel kevesebb támogatást nyújtottunk a cégnek” – reagált Badány Lajos alpolgármester a felszólalásra.

„Korábban is eljutott már hozzánk a hír a hiányról, de felszólalásomat követően ismerte el az alpolgármester – minden kétséget kizárva –, hogy anyagi gondokkal küzd a cég. Szerintünk a felelőtlen gazdálkodás az egyik oka ennek a hiánynak. Sajnos, megint csak azt láthatjuk, hogy nem szakértők vezetik a társaságot, mint ahogy a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-t sem, szerintünk ez vezet a kudarcos működésekhez, mint ahogy a közösségi közlekedés esetén is tapasztalhattuk. A korábbi ügyvezető menesztéséhez is köze lehet a felelőtlen gazdálkodásnak, de azt sem tartom kizártnak, hogy tudatos leépítés zajlik az összes önkormányzati cégnél” – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Hollósy András, a miskolci Fidesz–KDNP szóvivője.

