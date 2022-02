A koronavírus omikron-változatánál a tesztek a többi variánshoz képest gyakrabban mutatnak negatív eredményt tünetes betegeknél – olvasható több egészségügyi témákkal foglalkozó portálon is. Külföldi kutatások szerint a koronavírustesztek eredményét befolyásolhatja, hogy orr- vagy torokváladékból veszik le a mintát. Az orrból vett minta a legmagasabb vírusszinttel rendelkező, valószínűleg fertőző személyek több mint 95 százalékánál kimutatta a pozitivitást.

Gyorsan túl lesz rajta

A torokminták azonban 40 százalékkal kevesebb esetet jeleztek. Mivel a tünetek bármilyen ebben az időszakban szokásos felső légúti megbetegedéssel – nátha, influenza – könnyen összetéveszthetőek, ezért az orvosnak nincs könnyű dolga. Gyakorlatilag csak a PCR-teszt eredményében bízhat. Ha negatív a teszt, de továbbra sem érzi jól magát a beteg, akkor a legjobb, ha otthon marad. Ha nem enyhülnek a tünetek, akkor pár nap múlva érdemes megismételni a tesztet.

Torokfájás, orrdugulás, tüsszögés, orrfolyás, továbbá izomfájdalom és fáradtságérzet. Ezek mind lehetnek az omikron-variáns, de más légúti fertőzés jelei is – mondta dr. Hintalan Ádám háziorvos. Hozzátette: ezért a betegeit arra kéri minden esetben – amikor a vírus omikron-változatára gyanakszik a tünetek alapján –, hogy maradjon otthon legalább 3-4 napig.

Hiszen a döntéshozók is öt napra csökkentették a kötelező karantén időszakát addig, amíg tünetes a páciens. Ezt az indokolja, hogy a betegség többnyire enyhe lefolyású. Így ha a teszt alapján pozitívnak bizonyul a páciens, akkor az elkülönítéssel már eleget tesznek a szabálynak, ha pedig negatív, akkor sem árt, ha otthon marad pár napig. Hiszen bármi is okozza a panaszait, az valószínűleg fertőző, így környezetében nem terjeszti a kórt, illetve saját szervezetének sem árt vele, ha otthon pihen, és nem megy be dolgozni, amíg beteg – vélekedett a háziorvos. Dr. Hintalan Ádám praxisában is az az elfogadott eljárás, hogy először telefonon jelentkezik a beteg. A hangja és állapotának elbeszélése után többnyire tudja, hogy szükséges-e tesztet csináltatni, vagy sem. Mivel jelenleg nem súlyos a fertőzés lefolyása – sok esetben mindössze néhány napig tart –, ezért különösebb gyógyszeres kezelést és orvosi ellátást nem igényel. Később azonban vehet más irányt a vírus, mutálódhat úgy, hogy ismét súlyos tüneteket okoz, ezért a harmadik oltás felvételét a koronavírus-betegségen átesetteknek is javasolja – jegyezte meg az orvos.

(A borítóképen: Az oltás még mindig a leghasznosabb védekezési módszer)