A „Mosolyt fakaszt” mentorprogramot a Zip’s Brewhouse étterem indította útjára még 2019-ben, azóta a Borsod megyei gyermekotthonok számos lakóját fogadták. Céljuk, hogy az állami gondozásból kikerülő fiatalok is esélyt kapjanak, és megvalósíthassák álmaikat az által, hogy már tanulókként megismerkedhetnek különböző munkaterületekkel, ahol nem ritkán gyakornoki programokkal is segítik őket a megfelelő munkahely megtalálásában. A magyar kormány gyorsan felismerte a civil kezdeményezés hasznosságát, és felkarolta a programot, amelyet azóta is aktívan támogat.

Élményalapú pályaorientáció

„Az ötlet abból a felismerésből született, hogy nekünk a vendéglátásban folyamatosan szükségünk van utánpótlásra, új kollégákra. Úgy gondoltuk, hogy a gondozásban élő gyermekek között is találhatunk olyanokat, akiket érdekel ez a munka, és később lojális kollégáink lehetnek. Ez egy élményalapú pályaorientációs program, és ha mindenki nem is választja majd a vendéglátást, akkor is megismerik az ezzel foglalkozók napi munkáját, és kapnak egy gasztronómiai élményt” – mondta el Halász Norbert, a Zip’s Brewhouse ügyvezető igazgatója.

Melléálltak

A program gyorsan népszerű lett, a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesületen keresztül egyre több vendéglátóhely kapcsolódott be. Azáltal vált országos mentorprogrammá, hogy felkarolta az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A szerdai esemény egy új mérföldkő, amikor becsatlakozik az autóipar is, amely a fiatalok számára egy másik nagyon vonzó terület.

Sándor Attila, a Miskolc Autó Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy a cégük számára mindig nagyon fontos volt, hogy segítsenek olyan embereken, csapatokon, alapítványokon, akik és amelyek jó ügyeket vállalnak fel. Ilyen volt a nagybarcai gyermekotthon nyílászárócseréjének finanszírozása, a folyosó kifestése is, és ezért kapcsolódnak be a „Mosolyt fakaszt” programba is.