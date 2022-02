Változások történtek a gépjárművek utáni adózásban: a megállapított adó megfizetésére adott határidő ismét március 15-e lett, újra forintra pontosan kell fizetni, ha pedig valaki nem elektronikus úton egyenlíti ki a kötelezettséget, a befizetéshez idén már sms-üzenetben is kérheti a csekket az adóhatóságtól.

A tavalyi év január 1-jétől már nem az önkormányzatok, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szedi be a gépjárműadót. Lényegi változás, hogy idén visszaáll a korábban megszokott határ­idő: március 15-ig kell megfizetni az adó első fél évre eső részét. De akár az egész évre előre rendezni lehet a kötelezettséget, a szabályok szerint ugyanis annak kell a jármű után az egész évre szóló adót megfizetni, aki a járműnyilvántartásban az év első napján üzembentartóként vagy tulajdonosként szerepel. Így ha év közben tulajdonosváltás történik is, nem lehet időarányos adó-visszatérítésre számítani. Viszont ha az év közben megvásárolt használt gépjármű ki volt vonva a forgalomból, akkor a gépjárműadót az azt megállapító határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül rendezni kell.

Az előző évhez képest ugyancsak változás, hogy a gépjárműadó összegét ez évtől újra forintra pontosan kell megfizetni. Ez tavaly még az 1000 forintra kerekítés szabálya alapján történt, így az egyébként akkor is forintra pontosan megállapított összeget 499 forintig lefelé, 500 forinttól felfelé módosította az adóhatóság.

Ezért adódott az a furcsaság, hogy volt, akinek néhány forintnyi eltérés miatt többet, és volt, akinek kevesebbet kellett fizetni. Ezt a gépjárműadózásban érthetetlen előírást orvosolta a jogalkotó egy idén januárban életbe lépett törvénymódosítással, ami a kerekítés szabályát ennél az adónemnél megszüntette.

Azok, akiknek a tavalyihoz képest változott a gépjárműadójuk, idén határozatot kapnak, akiknek viszont változatlan az adó összege, azokat értesítésben emlékezteti a NAV a fizetésre postai úton vagy elektronikus formában az ügyfélkapun keresztül. Nem kapnak viszont sem határozatot, sem értesítést azok, akiket egész évre adómentesség illet meg, és ez az adóhatóság nyilvántartásából megállapítható. Ezek közé tartoznak mások mellett az egyházi jogi személyek, ezt kérelmező civil szervezetek és azok, akiknek a gépjárműve adómentes.

A személyautó teljesítménye és kora alapján megállapított adó mértéke egyszerű matematikai művelettel ellen­őrizhető: a gyártás évében és az azt követő 3 évben kilowattonként 345 forinttal, a 4–7. évben 300 forinttal, a 8–11. évben 230 forinttal, a 12–15. évben 185 forinttal, míg a 16 évnél idősebb autók után 140 forinttal kell felszorozni a forgalmi engedélyben szereplő teljesítményadatot.

A gépjárműadó banki átutalással és postai csekkes befizetéssel egyaránt rendezhető. Újdonság, hogy idén telefonon keresztül küldhető rövid szöveges üzenetben (sms-ben) is igényelhető csekk az adóhatóságtól. Az sms-ben a CSEKK szót, utána egy szóközt, majd az igénylő adóazonosító jelét kell beírni és elküldeni a 06/30-344-4304-es telefonszámra – közölte a NAV.

De pótolni lehet az elveszített csekket a NAV honlapjáról letölthető CSEKK elnevezésű nyomtatványon vagy személyesen az adóhivatal ügyfélszolgálatain is.

Ne az önkormányzatnak!

A gépjárműadót 2021 előtt az önkormányzati adóhatóság felé kellett teljesíteni. A helyhatóság az ezt megelőző időszakot érintő gépjárműadóügyekben továbbra is illetékes, így ha a korábbi években valaki elmulasztotta az adó megfizetését, adóhiányát továbbra is a helyhatóság tartja számon. A tartozás kiegyenlítését is a helyhatóság felé kell rendezni.

A helyhatóságok egyébként felhívták a figyelmet arra is, hogy miután 2021-től kezdődően a teljes gépjárműadó-bevétel a központi költségvetésbe kerül, a helytelenül az önkormányzati adószámlára érkező utalások visszatérítésére vagy más számlára történő elszámolására kizárólag külön kérelemmel, utólag van lehetőség.

(A borítóképen: Sms-üzenetben lehet csekket kérni a gépjárműadó befizetéséhez)