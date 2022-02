Az időjárás kora tavaszi jelleget öltött az elmúlt napokban, és ez a folytatásban is megmarad. Bár a böjt majd csak márciusban kezdődik, de már most fújnak a böjti szelek. A hosszú idő után pár napra délnyugatira fordult légáramlás után visszaállt az erős nyugati, északnyugati áramlás térségünk fölött. A csapadékhiány nem enyhült az elmúlt napokban, pedig a talaj mellett immár a lassan fejlődésnek induló őszi vetéseknek is egyre nagyobb szüksége lenne nedvességre – írja agrometeorológiai elemzésében az OMSZ.

Mediterrán ciklon

A megyénkben leesett minimális csapadék a szeles időben elpárolgott, tovább folytatódik az aszályos időszak – mondta el Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Legalább olyan 10-15 milliméter csapadék kellett volna. Így is sokan elvégezték a fejtrágyázást, azonban a megfelelő hatásfok eléréséhez hiányzik a csapadék.

A kertészeti kultúráknál veszélyes is lehet a jó idő, ha megindul a virágzás, és jönnek a tavalyihoz hasonlóan a fagyok, oda lesz a barack, cseresznye. A szántóföldi növényeknek, repcének, búzának sem használ, ha a melegedés hatására megindul – tette hozzá a szakember. A mögöttünk álló időszakban hosszú idő után átmenetileg megtört a tartós északnyugati áramlás térségünkben, egy régen látott mediterrán ciklon csapadékzónája is elérte hazánk nyugati részét. A délnyugati áramlás azonban nem maradt tartós, jelentősebb mennyiségű csapadékot csak a nyugati országrészbe hozott. Arrafelé 10 milliméter körüli csapadék hullott, másfelé viszont a több időjárási front ellenére sem esett néhány milliméternél több. Pedig a csapadékra nagy szükség lenne, hiszen december vége óta nem sok csapadék esett az ország nagy részén.

Kevesebb, mint kellene

Az elmúlt 30 és 90 nap csapadékösszege is jócskán, a legtöbb helyen 20-40 milliméterrel elmarad az ilyenkor szokásostól. A talaj téli feltöltődési folyamata már hetek óta megállt, a telítettséghez hiányzó nedvességtartalom hétről hétre növekszik az ország középső, nagyobb részén, a felső talajréteg pedig szárad. A hőmérséklet tág határok között alakult.

Még bírják a vetések

Az őszi vetések továbbra is jó állapotban vannak, bár az ország nagyobb részén hatalmas szükségük lenne a csapadékra. A télen eddig nem volt olyan időjárás, mely károsította volna a táblákat. A talaj fölső néhány centiméteres rétege azonban az elmúlt hetekben nagy területen kiszáradt, így a téli fagyok miatt fölpuhult és fölaprózódott fölső réteget az elmúlt időszakban többször előfordult viharos szél sokfelé fölkapta, elhordta nemcsak a szántásokról, hanem a vetésekről is.

Az enyhe idő miatt az őszi kalászosok lassan fejlődésnek indulnak, a legkorábban induló mogyoró és éger virágzása a déli területeken pedig már megkezdődött. A folytatásban várható enyhe idő nem kecsegtet túl sok jóval, hiszen túl korai még, a növényekben túl hamar megindulhat a nedvkeringés, így a tavasszal még szinte biztosan érkező fagyok károkat okozhatnak.

Az előttünk álló időszakban is marad a nagyon változékony, frontos, erősen szeles időjárás. A hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 10 fok körül alakul, éjszakánként általában csak gyenge fagyok várhatók – szerepel az előrejelzésben.

(A borítóképen: Gondban vannak a gazdák a kevés csapadék miatt)