A múlt év végi rendezvényeket Ároktőn a Covid miatt nem tudták megtartani. Elmaradt az idősek napja, a dolgozók, vállalkozók ebédje, a közfoglalkoztatottak ebédje, a mindenki karácsonyfája melletti ünneplés, az advent.

Idei tervek

Az elmúlt évben a „Tisztítsuk meg az Országot” pályázaton belül sikerült három konténer szemetet összeszedni a településen, de még további területeket is szeretnének megtisztítani az idén.

Az óvoda melletti területen egy pályázatot készítettek elő műfüves pályára és kondiparkra. A projekt előkészítése folyamatban van, nagyon bíznak benne, hogy ez az elhagyatott terület nemsokára egy impozáns, sportolásra alkalmas helyszínné válik a településen élők számára. Friss hír, hogy a tájház ajándékozás címén az önkormányzat tulajdonába kerül, hiszen több éve az önkormányzat tartja rendben a területet. Az elkövetkező idők egyik legfontosabb feladata a csapadékvíz-elvezetés megoldása a településen, már ennek az előkészületei elkezdődtek.

Nagyon szeretnének az iskolás gyerekeknek egy új tornatermet, hiszen a jelenlegi tornaórákat a régi moziépületben tudják megtartani. A település ravatalozója még a hetvenes évek elején épült, ami már nagyon elavult több szempontból, így egy új megépítése aktuális lenne. A Deák Ferenc utca két részének aszfaltozása már a tavalyi évben elkezdődött, ez az út egy több részből álló szakasz, melynek folytatására a kormány szintén forrást biztosít, valamint a Jókai utcát is sikerült aszfaltozni. Ősz végére elkészült a katolikus templom külső felújítása, mely kívülről egy szép oldalmegvilágítást is kapott. Most azon dolgoznak, hogy egy belső felújítás is megvalósulhasson, a régi katolikus temető kerítésére is nyertek pályázatot, ami ebben az évben épül meg. Tovább szeretnék az önkormányzati utak felújítását folytatni, hiszen a településen nagyon sok utca járhatatlan.