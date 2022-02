„Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a repülőtér közelgő bezárása miatt minden bizonnyal nem tudunk kezdő pilótaképzést indítani idén a miskolci repülőtéren, hanem a folyamatban lévő képzések előrehaladására koncentrálunk a hátralévő két-három hónapban. Azt, hogy folytatni tudjuk-e tevékenységünket valahol, még homály fedi, reméljük, hogy lesz Miskolcnak és a megyének belátható időn belül újra sportrepülőtere” – közölte csütörtökön Facebook-oldalán a repülőteret üzemeltető és használó Borsod Megyei Repülő Klub.

Úgy tudjuk, a repülőtér használatának 301 napos felmondása április 1-jén lép életbe, ami azt jelenti, hogy utoljára április 30-án lehet repülni.

Az utolsó repülés

„A Miskolc Holding Zrt. jó előre írásban tájékoztatott bennünket arról, hogy április 30-án be kell fejezni a repülőtevékenységet a miskolci repülőtéren – mondta érdeklődésünkre Bistei Viktor, a Borsod Megyei Repülő Klub elnöke. – Ez egyben azt is jelenti, hogy már a hagyományos gyermeknapi repülőtéri programjainkat – a legnagyobb bánatunkra – nem tudjuk megtartani. Arról is tájékoztatott bennünket a Miskolc Holding, hogy április 30-a után a hangárokban továbbra is tárolhatjuk az eszközeinket. Hogy meddig tart ez a határozatlan idő, és utána hová megyünk, azt még nem tudjuk.”

Az iparfejlesztés oltárán

Cikkek egész sorában foglalkoztunk azzal, hogy lényegében már esztendőkkel ezelőtt eldőlt, hogy a miskolci önkormányzat a repülőtér területét – gazdaságfejlesztési céllal – ipari területként szeretné hasznosítani és hozzácsatolni a szomszédos Mechatronikai Ipari Parkhoz.

Az is a megszüntetés melletti érvek között szerepelt, hogy a repülőtér már csak korlátozottan alkalmas eredeti funkciójára. Egyik oldaláról fontos közút, másikról a vasút, harmadikról a Mechatronikai Ipari Park határolja, míg negyedik határként ott van Szirmabesenyő nagyközség egyre gyarapodó lakott területe. Sokak szerint nemhogy bővítésre, de a jelenlegi szolgáltatás fenntartására is egyre kevesebb a lehetőség.

A miskolci közgyűlés tavaly októberi ülésén született meg a döntés, amellyel befektetési területté nyilvánították a területet. Ez indította el a folyamatot, amelynek egyik határköve az ominózus április 30-ai bezárás lesz.

Lehet megoldás

Arról is több ízben szó volt, hogy új helyet kellene keresni a miskolci repülőtérnek, amely már a kor igényeinek megfelelő szolgáltatásokat képes nyújtani.

(A borítóképen: Pár hónap, és lakat kerül a reptéri épületekre is)