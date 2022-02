Ha elüt a villamos - ezt a nyomós okot mondta még ősszel Karácsony "beállt a város" Gergely, Budapest főpolgármestere arra a kérdésre, hogy milyen feltétel szükséges ahhoz, hogy visszalépjen a miniszterelnök-jelöltségtől. Aztán szerencsére nem jött villamos, mégis visszalépett az ostobázós, baloldali ámokfutó, Márki-Zay Péter javára. De Facebook Gergelynek volt olyan gigantikus ötlete - és egyszemélyben döntött is róla -, hogy meg kell venni az agyonhasznált frankfurti villamosokat, bár azok klíma nélkül inkább grillsütőnek jók, mintsem vilingernek. Most pedig a városvezetői evolúciós fejlődés újabb szakaszába értünk: egy müncheni konferencián bejelentette, hogy Budapest villamosok gyártásába kezd. A Világgazdaság információi szerint a főváros és a BKV is értetlenül fogadta Karácsony szavait.

"Álmában csönget egy picit"